إكرامي ووحيد في التشكيل المتوقع للأهلي ضد كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي. في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني. في خط الوسط: إليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي (قفشة). في خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد الشيخ - صلاح محسن (وليد أزارو). ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: شريف إكرامي.



في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.



في خط الوسط: إليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي (قفشة).



في خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد الشيخ - صلاح محسن (وليد أزارو).



ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان، وأيضًا الفوز في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد.



ورغم أن الأحمر يعاني حاليا من شبح الإصابات حيث يغيب كل من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا، فإن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذه الغيابات.

