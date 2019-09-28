ديربي مدريد يشعل لهيب الدوري الإسباني

تعد مواجهة أتلتيكو فرصة للنادي الملكي لمواصلة انتفاضته، وقد يكون التعادل في هذه المرحلة المبكرة من الموسم مقبولا لكليهما، خاصة قبل الجولة الثانية بدوري الأبطال

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم السبت، ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المضيف، وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتخطى كلا الفريقين أزمة نتائج عانى منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.

وسيسعى كل من الفريقين إلى تأكيد صحوته وإطفاء انتفاضة غريمه قبل دخولهما الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، إذ يحل أتلتيكو ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما يلعب ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي. وفي مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، سُئل الفرنسي زين الدين زيدان ستة أسئلة بشأن

وسيسعى كل من الفريقين إلى تأكيد صحوته وإطفاء انتفاضة غريمه قبل دخولهما الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، إذ يحل أتلتيكو ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي، بينما يلعب ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.



وفي مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، سُئل الفرنسي زين الدين زيدان ستة أسئلة بشأن مستقبله كمدرب للنادي الملكي، أحدها عما إذا كان منزعجا من التقارير التي مفادها أن البرتغالي جوزيه مورينيو مرشح لخلافته، فرد زيزو قائلا: "أعرف كيف تسير الأمور، ولا يتعلق الأمر بما إذا كان الأمر يزعجني أم لا يزعجني، إذا خسرت، فإن الأمور يجب أن تتغير".



وحقق ريال فوزين غاليين على مضيفه إشبيلية، هما الأولان له على ملعب مضيفه منذ 2015، وضيفه أوساسونا، فتربع على عرش صدارة الليجا بفارق نقطة عن أتلتيكو الذي تغلب على مضيفه مايوركا بثنائية نظيفة مستعيدا توازنه في توقيت مناسب قبل قمته النارية أمام جاره الذي تغلب عليه في الملعب ذاته العام الماضي بثلاثة أهداف للبرازيلي كاسيميرو وسيرجيو راموس والويلزي جاريث بيل، مقابل هدف للفرنسي أنطوان جريزمان المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.



واستعد ريال مدريد جيدا لمواجهة اليوم مع اعتماد زيدان على مبدأ المداورة في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا عندما أراح أغلب عناصره الأساسية مكتفيا بالدفع فقط بالقائد راموس والألماني طوني كروس والبرازيلي كاسيميرو.



وأعرب زيدان عن ارتياحه الكبير لعودة فريقه إلى سكة الانتصارات، وقال: "لقد كان الفريق في مستوى التطلعات"، بينما اعتبر راموس أن ريال مدريد رد بقوة على الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة.





لم يسمح ريال مدريد لمنافسيه إشبيلية وأوساسونا بالتسديد على مرماه، وعلق زيدان على ذلك قائلا: "ما تغير هو أننا نؤمن بما نفعله، والآن نحن في بدايتنا".



وتعد مواجهة أتلتيكو فرصة للنادي الملكي لمواصلة انتفاضته وقد يكون التعادل في هذه المرحلة المبكرة من الموسم مقبولا لكليهما، خاصة قبل الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.



ويواجه زيدان صعوبات بسبب الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوف فريقه وهو يعاني من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة الدولي البرازيلي مارسيلو، والوافد الجديد الدولي الفرنسي فيرلان ميندي، وسيضطر إلى الدفع بناتشو في هذا المركز على غرار ما فعل ضد أوساسونا.



ويستمر غياب أفضل لاعب في العالم العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسنسيو بسبب الإصابة، بينما عاد إيسكو للتو بعد تعافيه، وقد يكون إحدى الأوراق الرابحة في تشكيلة زيدان إلى جانب الدولي البلجيكي إيدين هازارد الساعي لافتتاح رصيده التهديفي مع النادي الملكي منذ الانضمام إلى صفوفه قادما من تشيلسي الإنجليزي.



وقال هازارد: "أتمنى التسجيل والفوز في الديربي، كل ما أريده هو إسعاد الجماهير. في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز".





في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم في غياب مهاجمه وريال مدريد السابق ألفارو موراتا؛ بسبب الإيقاف لطرده في المباراة ضد مايوركا بعد ثماني دقائق من دخوله بديلا، حصل خلالها على إنذارين.



ومن المرجح أن يعتمد سيميوني على الثنائي دييجو كوستا والوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس في خط الهجوم، خصوصا أنهما صاحبا هدفي الفوز على مايوركا، الأربعاء، وكان هدف كوستا الأول له منذ مارس الماضي، وأعرب سيميوني عن سعادته بعودة الهداف الدولي إلى التسجيل.



وقال سيميوني: "أتلتيكو كان يعمل بشكل فردي لحل مشكلة صيام كوستا عن التهديف. المهاجمون يعيشون بالأهداف، وهدفه (في مرمى مايوركا) جيد بالنسبة له ومفيد للفريق".

برشلونة بدون ميسي

ويخوض برشلونة اختبارا محفوفا بالمخاطر عندما يحل ضيفا على خيتافي أيضا في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه اليسرى، تعرض لها في الشوط الأول من مواجهة فياريال (2-1)، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم بعد غياب نتيجة إصابة سابقة.





وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليجا، بسبب إصابة تعرض لها في 5 أغسطس الماضي قبل انطلاق الموسم، وشارك قائد المنتخب الأرجنتيني بديلا في المباراة الخامسة ضد غرناطة، دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه بطل الموسمين الماضيين، من الخسارة بثنائية نظيفة.



وسيحاول النادي الكتالوني فك النحس الذي يلازمه هذا الموسم خارج قواعده، إذ لم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن، وتلقى برشلونة هذا الموسم خسارتين في مباراتين خارج أرضه، وذلك في المرحلة الأولى أمام أتلتيك بلباو (0-1)، وضد غرناطة (0-2)، وفي مباراة ثالثة خارج ملعبه هذا الموسم، اكتفى بالتعادل 2-2 مع أوساسونا في المرحلة الثالثة، إضافة إلى سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويدرك برشلونة جيدا أن تعثره سيوسع فارق النقاط الأربع التي تفصله عن غريمه ريال مدريد في حال حسم الأخير ديربي العاصمة، وبالتالي سيبحث عن النقاط الثلاث.

وفي ما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الإسباني:

- أتلتيك بلباو × فالنسيا الساعة 1- خيتافي × برشلونة الساعة 4- غرناطة × ليجانيس الساعة 6.30- أتلتيكو مدريد × ريال مدريد الساعة 9