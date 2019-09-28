لماذا خفض المركزي أسعار الفائدة 3.5% في عام واحد؟

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 350 نقطة أساس خلال العام الجاري 2019 على مدى ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، بينما قرر استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

انخفاض التضخم قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي جاء في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكل التطورات المحلية والعالمية، ويتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى

انخفاض التضخم

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي جاء في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكل التطورات المحلية والعالمية، ويتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وترى الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن خفض سعر الفائدة كان مطلبا للقطاع الخاص، خاصة مع انخفاض معدل التضخم، لافتة إلى أن القرار قد يؤثر فى أصحاب الدخول التي تعتمد على الفوائد من مدخراتها في البنوك.

وأضافت المهدى أن استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة قد يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية للنقود.

بينما يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم سيستمر في الهبوط نظرا لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع، إلى جانب مقارنتها بسنة الأساس، متوقعا قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 10% بنهاية العام المقبل 2020.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.

نمو الناتج المحلي وانخفاض معدل البطالة

أشار تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة

قام عدد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، خاصة عقب قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بواقع 0.25%، ومنها مناطق اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة في مصر.

وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إن توقعات انخفاض أسعار الفائدة من قبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، أعطت البنوك المركزية في تركيا وروسيا والبرازيل وشيلي وهونج كونج والمملكة العربية السعودية مجالا لخفض أسعار الفائدة وتعزيز اقتصاداتها.

الأسعار العالمية للبترول

أكد تقرير لجنة السياسة النقدية أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، تتضمن المخاطر الإقليمية.

وأضاف التقرير أن اللجنة ستستمر في متابعة كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.