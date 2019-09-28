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واشنطن لإيران: إطلاق سراح المعتقلين مقابل زيارة ظريف

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يعالج من السرطان، موضحة في الوقت ذاته أنها ستسمح بذلك إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم. بينما قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي، إن سفير بلاده مجيد تخت روانجي، يعالج من السرطان في مستشفى قريب في ضاحية أبر إست سايد في مانهاتن، في الوقت الذي يوجد فيه ظريف في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت في يوليو الماضي قيودًا مشددة على سفر ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، وكذلك على الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك. ووفقا لـ"فرانس برس"، فإنه لا يسمح لهؤلاء سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في مانهاتن وحي كوينز، ومن وإلى مطار جون كنيدي، وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول
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ترامب (2)

ترامب يكشف موقف واشنطن من شن حرب ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بين الدولتين. وقال ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي الإيراني": إن "الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ موقف صارم تجاه الجمهورية الإسلامية لكنها لا تتطلع إلى الحرب".
براين-هوك

أمريكا: على طهران تغيير سياستها قبل أي مفاوضات

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إنه "يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياستها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف هوك في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ. ورأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر عامين ونصف العام، وإيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة وأن المرشد الأعلى الإيراني أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده.
كورت فولكر

المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا يتقدم باستقالته

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المصدر حصول هذه الاستقالة، التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، حيث يدير فولكر أحد المعاهد. وأمر الكونجرس بمثول فولكر، الخميس المقبل، لاستجوابه. وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
ترامب وبومبيو

الكونجرس يطلب من بومبيو وثائق لتسريع «عزل ترامب»

طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يزودهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق المجلس»، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.
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ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

بريطانيا تهاجم إيران بسبب ناقلة النفط وتستدعي سفيرها

اعتبرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إيران تمثل خرقًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها ستثير الموضوع في الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن إيران أخلت بالتعهد الذي قدمته بعدم توجه ناقلة النفط إلى سوريا، معلنة "استدعاء السفير الإيراني للتنديد بالأفعال الإيرانية". واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

فرنسا: قنوات الحوار مع إيران لا تزال مفتوحة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع إيران، وذلك غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال لودريان، خلال حديثه لبرنامج "لو جران راندي فو" السياسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم"، مضيفا "لكن على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، متابعًا "قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها يمكن التراجع عنه.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية".
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
مارك-اسبر (2)

أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
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