رياضة

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويدرك إنتر جيدًا حاجته الماسة إلى النقاط الثلاث في مباراة اليوم كونها تسبق قمتين مرتقبتين الأسبوع المقبل، إذ يحل ضيفًا على برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، قبل أن يستقبل غريمه التقليدي يوفنتوس، الأحد المقبل. وسيجد إنتر ميلان نفسه تحت
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أسوان - مجدي عبد العاطي

مفاجأة.. إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أسوان

«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.
لوكاكو (1)

مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
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