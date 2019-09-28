إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

إنتر ميلان

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدرك إنتر جيدًا حاجته الماسة إلى النقاط الثلاث في مباراة اليوم كونها تسبق قمتين مرتقبتين الأسبوع المقبل، إذ يحل ضيفًا على برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، قبل أن يستقبل غريمه التقليدي يوفنتوس، الأحد المقبل. وسيجد إنتر ميلان نفسه تحت