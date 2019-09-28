سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

باريس سان جيرمان

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.

وأصبحت بداية موسم ليون معقدة بعد أن حقق انتصارين مبكرين، إذ سقط المرشح لمنافسة سان جيرمان على اللقب في سلسلة من الخيبات ولم يفز في آخر خمس مباريات. وبعد تحقيق فوزه الأول، يستقبل موناكو، صاحب المركز الثامن عشر وحامل اللقب 8 مرات، بريست الذي لم يفز في آخر أربع مباريات. ويسعى فيكتور أوسيمهين لتعبئة فراغه