رياضة

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
وأصبحت بداية موسم ليون معقدة بعد أن حقق انتصارين مبكرين، إذ سقط المرشح لمنافسة سان جيرمان على اللقب في سلسلة من الخيبات ولم يفز في آخر خمس مباريات. وبعد تحقيق فوزه الأول، يستقبل موناكو، صاحب المركز الثامن عشر وحامل اللقب 8 مرات، بريست الذي لم يفز في آخر أربع مباريات. ويسعى فيكتور أوسيمهين لتعبئة فراغه
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حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-حسن (1)

حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.
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نيس الفرنسي

بسبب سرقة ساعة.. نيس يدرس فسخ عقد لاعبه

توصل نادي نيس الفرنسي إلى الجاني الذي قام بسرقة ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب الفريق والمُقدرة قيمتها بـ70 ألف يورو، ما يوازي مليونا و245 ألف جنيه مصري، من داخل غرف تغيير ملابس النادي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشكوك تحوم حول اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، وأن إدارة نيس قامت باستجوابه قبل إصدار أي عقوبات بشأنه، وأن النادي بصدد قرار قوي تجاه اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قد يصل إلى الاستغناء عنه، وإنهاء مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه على مدار 10 سنوات.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ريال مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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