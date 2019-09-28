رياضة

مفاجأة.. إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أسوان
أسوان
يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وتشير الأرقام إلى أن إف سي مصر تبلغ قيمته السوقية 2.80 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.9 عام، ويملك الفريق لاعبًا دوليا وحيدًا، علاوة على لاعب دولي آخر في منتخبات الشباب، كما يمتلك 4 لاعبين محترفين. من جانبه تعد القيمة السوقية لأسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك
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أسوان

«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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أسوان

«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أسوان

رسميا.. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نادي إف سي مصر وأسوان، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على استاد الكلية الحربية بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواعٍ أمنية. ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أسوان

إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
لاعبو-أسوان-يدعمون-مؤمن-زكريا-على-طريقته

«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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