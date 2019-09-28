«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

حادث دهس في كندا

نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".

وادعى ميناسيان أنه كان على تواصل في الإنترنت مع شخصين نفذا عمليتي قتل جماعيتين في الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح مدى مصداقية هذه الادعاءات. ووفقا للصحيفة، فقد نشر المتهم على موقع "يوتيوب" قبل تنفيذ الهجوم، مقطع فيديو هدد فيه بـ"يوم الانتقام" من كل امرأة رفضته، وقال للشرطة: إنه "أقدم على تنفيذ الاعتداء