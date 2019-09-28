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«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
حادث دهس في كندا
حادث دهس في كندا
نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".
وادعى ميناسيان أنه كان على تواصل في الإنترنت مع شخصين نفذا عمليتي قتل جماعيتين في الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح مدى مصداقية هذه الادعاءات. ووفقا للصحيفة، فقد نشر المتهم على موقع "يوتيوب" قبل تنفيذ الهجوم، مقطع فيديو هدد فيه بـ"يوم الانتقام" من كل امرأة رفضته، وقال للشرطة: إنه "أقدم على تنفيذ الاعتداء
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الحرس-الثوري-الإيراني (2)

إيران تحذر إسرائيل: نحاصركم بأسلحة لم نعلن عنها

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدًا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد. وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية: إن "إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران، فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب". وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها، مضيفا "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة أربعين عاما".
أطفال نيجيريا

300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

الصين تؤكد التزامها بعدم الدخول في مواجهة مع أمريكا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن بلاده ملتزمة بعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع الولايات المتحدة، مع تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك معها. وقال وانج خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: "إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق". وأضاف أنه من الخطر أن يؤيد بعض الناس في الولايات المتحدة مسألة النظر للصين بوصفها خصما، أو حتى اللعب على أوتار فكرة الانفصال عن الصين.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

إصابة 9 بحارة في حريق سفينة شحن بكوريا الجنوبية

أصيب 9 بحارة على أثر اندلاع حريق في سفينة شحن، وانتشر إلى سفينة أخرى في أعقاب انفجار في ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن النيران اشتعلت فى السفينة التى تبلغ حمولتها 25881 طنا لنقل المنتجات البترولية من جزر كايمان، على أثر الانفجار الذي وقع في ميناء أولسان على بعد 400 كم جنوب شرق سول.
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جاستن-ترودو (3)

«ألف ليلة وليلة» تهدد عرش رئيس وزراء كندا

أثارت صورة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001، ضجة كبيرة في البلاد. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الصورة التي نشرتها المجلة لترودو تعد نوعا من العنصرية، حيث تظهر الأخير في الصورة في سن 29، مبتسمًا ومُحاطًا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم، وذلك خلال نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان رئيس الوزراء الكندي الحالي يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
مصر-للطيران (2)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A 220 – 300»

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أول طائرة من طراز إيرباص A 220 – 300، وهي ضمن صفقة تضم 12 طائرة، تصل بحلول مايو 2020. وقال عادل إن مصر للطيران أول شركة في الشرق الأوسط، يعمل لديها هذا الطراز، مضيفا: "هناك علاقات مشتركة تجمعنا، وإن مصر للطيران شريك خاص لشركة إيرباص، وإننا نعمل معا لتعزيز هذا التعاون، موجهًا الشكر لسفراء دولتي كندا وفرنسا، ومتمنيا مزيدا من التعاون، جاء ذلك خلال احتفالات الشركة الوطنية بوصول الطائرة، بحضور السفير الكندي جيس ديتون، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيي.
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