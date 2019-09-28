فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
وأضاف هنيدي، «ودي كانت مفاجأتي للسقا مفيش شكر بين الإخوات وفرحتك بأخوك اللي شوفتها في عينيك أكبر من أي حاجة، زي ما وقفنا في ضهر بعض في الأفلام، هنفضل واقفين في ضهر بعض لآخر يوم في عمرنا.. بحبك يا سقا». جدير بالذكر أنه قد أقيم أمس حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم.
اقرأ المزيد
محمد رمضان

رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
هنا-الزاهد (1)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
إلهام شاهين

إلهام شاهين: ولعوا فيا بالغلط في مشهد من مسلسل قديم

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل تعرضها لموقف صعب حين أشعلوا النار فيها عن طريق الخطأ فى مشهد من مسلسل قديم. وقالت إلهام شاهين، خلال حلقة الخميس من برنامج «أنا وبنتي»، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما عبر فضائية «ON E»: «فى مسلسل قديم ولعونى وعملوا حاجة غلط، كان المفروض اللبس جزء منه يبقى فيه مياه وجزء منه جاز، علشان لون القماش يبقى واحد ومبلول، فعملوا الجلابية نصها جاز من تحت علشان تولع، ونصها مياه، والطرحة بقا أنا عروسة نسيوا وحطوا فيها جاز بدل المياه، لأن كان فيه طبق مياه وطبق جاز».
اقرأ المزيد من الأخبار
هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
محمد هنيدى

هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
محمد -هنيدى

محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
مينا-مسعود

مينا مسعود من القاهرة:العودة إلى أجمل المدن بالعالم

نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم Aladdin، الذي طرح مؤخرًا وحقق إيرادات ضخمة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب وصوله للقاهرة، وعلق عليها: «العودة إلى واحدة من أجمل المدن في العالم - القاهرة! مر وقت طويل»، وتأتي تلك الصورة فى إطار قدومه إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا لتوجه إلى مدينة الجونة، من أجل المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عمرو منسى، المدير التنفيذى للمهرجان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن "مينا" تم توجيه له الدعوة واستجابه على الفور، لافتا إلى أنه لن يتقاضى أجرًا على ذلك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]