محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».

وأضاف هنيدي، «ودي كانت مفاجأتي للسقا مفيش شكر بين الإخوات وفرحتك بأخوك اللي شوفتها في عينيك أكبر من أي حاجة، زي ما وقفنا في ضهر بعض في الأفلام، هنفضل واقفين في ضهر بعض لآخر يوم في عمرنا.. بحبك يا سقا». جدير بالذكر أنه قد أقيم أمس حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم.