هات اللي عليك.. «عوكل» يطلق الرصاص على «محشي» ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

إطلاق نار - أرشيفية

أطلق عاطل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الرصاص على فكهانى، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمد.م.ا" وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني ومقيم عزبة السوق، بدائرة قسم شرطة بنها، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة مصابا بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.

بالانتقال والتحرى تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"أحمد.ع.ا" وشهرته "عوكل" 18 سنة، ومقيم حارة الشرفة، دائرة القسم حال قيامه بطلب رد مبلغ مالي مستحق له من الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار من سلاح ناري فرد روسيكان بحوزته في الهواء بقصد تهديد المصاب أحدثت أصابته المشار إليها