شراء سلاح.. لغز الجثة المجهولة في قرية بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في كشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق قرية "زاوية بلتان - السفاينة"، بدائرة مركز طوخ، إذ تبين من خلال الفحص والتحرى عقب تلقى البلاغ والانتقال للمكان أن الجثة للمدعوة "محمود.م.م" 20 سنة، ومقيم بقرية بلتان دائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش أعلى الصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

من خلال جمع المعلومات، تم التوصل إلى آخر مشاهدة للمتوفي رفقة صديقه "أدهم.خ.م" 20 سنة، مزارع، ومقيم قرية بلتان، و"محمد.ا.ف" 20 سنة، مزارع، ومقيم ذات العنوان، و"أحمد.م.ع" 32 سنة، مزارع، ومقيم قرية السفاينة.بتقنين الإجراءات ومن خلال الملاحقات الأمنية تم ضبطهم وبمواجهتهم قرر الأول أنه حال تواجده رفقة