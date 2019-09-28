جريمة

شراء سلاح.. لغز الجثة المجهولة في قرية بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
جثة
جثة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في كشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق قرية "زاوية بلتان - السفاينة"، بدائرة مركز طوخ، إذ تبين من خلال الفحص والتحرى عقب تلقى البلاغ والانتقال للمكان أن الجثة للمدعوة "محمود.م.م" 20 سنة، ومقيم بقرية بلتان دائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش أعلى الصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
من خلال جمع المعلومات، تم التوصل إلى آخر مشاهدة للمتوفي رفقة صديقه "أدهم.خ.م" 20 سنة، مزارع، ومقيم قرية بلتان، و"محمد.ا.ف" 20 سنة، مزارع، ومقيم ذات العنوان، و"أحمد.م.ع" 32 سنة، مزارع، ومقيم قرية السفاينة.بتقنين الإجراءات ومن خلال الملاحقات الأمنية تم ضبطهم وبمواجهتهم  قرر الأول أنه حال تواجده رفقة
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رضيع

العثور على رضيع بجوار مسجد في العاشر من رمضان

في واقعة تُضاف لسجل طويل وحافل بالمآسي التي باتت بمثابة الأمر العادي و«الهين» على الشارع الشرقاوي، تجردت أم من كافة المشاعر التي تُدلل على حنان صفتها وعطفها على صغيرها، وتركت رضيعها فور ولادته بساعات بجوار المسجد الصغير الموجود بالمجاورة الرابعة والأربعين، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بإيداع الصغير إحدى دور الرعاية.
اطلاق- نار -في -فرح

هات اللي عليك.. «عوكل» يطلق الرصاص على «محشي» ببنها

أطلق عاطل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الرصاص على فكهانى، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمد.م.ا" وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني ومقيم عزبة السوق، بدائرة قسم شرطة بنها، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة مصابا بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.
جثة-طفل

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها فى محافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الدولى بالمنصورة. وتعرضت الطفلة المتوفاة، التى لم تتجاوز الـ4 سنوات، للتعذيب على يد جدتها التى قامت بكيِّها بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي، وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام. ووصلت الطفلة جنة، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، إلى المستشفى السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية، واشتباه جلطة بالطرف السفلي.
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مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.
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اطلاق- نار -في -فرح

هات اللي عليك.. «عوكل» يطلق الرصاص على «محشي» ببنها

أطلق عاطل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الرصاص على فكهانى، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمد.م.ا" وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني ومقيم عزبة السوق، بدائرة قسم شرطة بنها، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة مصابا بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.
ضبط-حشيش

حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا للاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة الخصوص وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بضبط "عادل.ه.خ" وشهرته "الطفشان" 35 عامًا سبق اتهامه فى قضايا مخدرات و"مصطفى.ف"، 23 عامًا، و"عبدالله.م.ع" 18 عامًا ومقيمون بالخصوص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار ومبلغ 480 جنيهًا وهواتف محمولة.
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بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
جثة

غرام وانتقام.. تفاصيل قتل طالبة لأمها بالقليوبية

كان الهدوء يسيطر على قرية سندنهور بمحافظة القليوبية، لكن كانت هناك جريمة شنعاء تحدث داخل أحد المنازل، عندما سيطر الشيطان على عقل فتاة ونسج لها خطة التخلص من أمها، بعد أن هددتها بفضحها وإخبار والدها عن علاقتها بأحد الشبان، وحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت إلى الإجهاز على الضحية، بعد أن غافلت الفتاة أمها ولفت حبل قماش رفيع حول رقبتها وخنقتها حتى فارقت الحياة، ظنا منها أنها بفعلتها سيدفن سرها، لكن القدر كان لها بالمرصاد وفضح أمرها ودفعت ثمن جريمتها التي هزت أرجاء القرية الهادئة.
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