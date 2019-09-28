نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.

وأشار متولي إلى أن تظاهرات الحب التي تشهدها مصر حاليا، وواشنطن قبل أيام تؤكد مدى حب المصريين وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التي كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.من جانبه، ذكر فايز بركات عضو