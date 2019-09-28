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نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.
وأشار متولي إلى أن تظاهرات الحب التي تشهدها مصر حاليا، وواشنطن قبل أيام تؤكد مدى حب المصريين وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التي كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.من جانبه، ذكر فايز بركات عضو
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طفل-رضيع

نائبة تقترح إضافة بصمة الأقدام بشهادات ميلاد الأطفال

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال، إذ أن الدستور نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري، لافتة إلى أن أبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول أو تبديل الأطفال، مؤكدة أن خلو شهادة الميلاد من تحليل الجينات الوراثية أو بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال.
الرئيس-السيسى

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع زهور على قبر عبد الناصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة بمناسبة ذكرى رحيله. ونقل القائد العام، خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل، اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية فى تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.
طقس-حار-مياه

شبورة وحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
الاخوان

نائب يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

شن محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها، قائلا إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.
صناعة-السيارات-فى-المانيا

نائبة تطالب بإنشاء مناطق صناعية لتجميع السيارات

طالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بتخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجمع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وذلك للمساهمة في تصنيع سيارات مصرية 100%، مشيرة إلى أن تصنيع سيارة مصرية بالكامل يجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، خاصة أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة.
مجلس-النواب

برلماني يطالب بجلسة عاجلة بشأن وفاة «طفل البلاعة»

طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية، بشأن أزمة وفاة الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات البرلمان، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات، قائلا: "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ فترة، وهو ضحية الإهمال والاستهتار، فقدناه بسبب غرقه في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".
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