العثور على رضيع بجوار مسجد في العاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

رضيع

في واقعة تُضاف لسجل طويل وحافل بالمآسي التي باتت بمثابة الأمر العادي و«الهين» على الشارع الشرقاوي، تجردت أم من كافة المشاعر التي تُدلل على حنان صفتها وعطفها على صغيرها، وتركت رضيعها فور ولادته بساعات بجوار المسجد الصغير الموجود بالمجاورة الرابعة والأربعين، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بإيداع الصغير إحدى دور الرعاية.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من المقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من عدد من أهالي المجاورة الرابعة والأربعين التابعة لدائرة القسم، بالعثور على طفل رضيع، حديث الولادة، مُلقى بجوار المسجد الصغير بالمجاورة.بالانتقال