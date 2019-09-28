جريمة

العثور على رضيع بجوار مسجد في العاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
رضيع
رضيع
في واقعة تُضاف لسجل طويل وحافل بالمآسي التي باتت بمثابة الأمر العادي و«الهين» على الشارع الشرقاوي، تجردت أم من كافة المشاعر التي تُدلل على حنان صفتها وعطفها على صغيرها، وتركت رضيعها فور ولادته بساعات بجوار المسجد الصغير الموجود بالمجاورة الرابعة والأربعين، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بإيداع الصغير إحدى دور الرعاية.
البداية كانت بتلقي اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من المقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من عدد من أهالي المجاورة الرابعة والأربعين التابعة لدائرة القسم، بالعثور على طفل رضيع، حديث الولادة، مُلقى بجوار المسجد الصغير بالمجاورة.بالانتقال
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جثة

شراء سلاح.. لغز الجثة المجهولة في قرية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في كشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق قرية "زاوية بلتان - السفاينة"، بدائرة مركز طوخ، إذ تبين من خلال الفحص والتحرى عقب تلقى البلاغ والانتقال للمكان أن الجثة للمدعوة "محمود.م.م" 20 سنة، ومقيم بقرية بلتان دائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش أعلى الصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
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هات اللي عليك.. «عوكل» يطلق الرصاص على «محشي» ببنها

أطلق عاطل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الرصاص على فكهانى، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمد.م.ا" وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني ومقيم عزبة السوق، بدائرة قسم شرطة بنها، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة مصابا بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.
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وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها فى محافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الدولى بالمنصورة. وتعرضت الطفلة المتوفاة، التى لم تتجاوز الـ4 سنوات، للتعذيب على يد جدتها التى قامت بكيِّها بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي، وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام. ووصلت الطفلة جنة، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، إلى المستشفى السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية، واشتباه جلطة بالطرف السفلي.
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مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.
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جثة طفل

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
هيروين

السجن والغرامة لتاجري هيروين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 4465 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه، فضلا عن حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
سجن

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
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الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
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