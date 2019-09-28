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مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
لقى 7 أتراك، بينهم رضيع وطفل يبلغ 4 أعوام حتفهم، أمس الجمعة، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، وفقا لما أعلنه خفر السواحل في اليونان. وأوضح خفر السواحل في بيان له، أن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية، وتم إنقاذ 4 أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء. وأكدوا أن المهاجرين أتراك تتهمهم السلطات التركية بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وأرادوا تقديم طلبات لجوء سياسي في اليونان، هربا من الملاحقات الأمنية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.
وانتشلت فرق الإنقاذ بدايةً جثتي رضيع وطفل يبلغ أربعة أعوام، واستمرت عمليات البحث وتم العثور على جثث ثلاثة أطفال آخرين وامرأتين. وقُتل مئات اللاجئين والمهاجرين في السنوات الأخيرة خلال محاولتهم عبور بحر إيجه اليوناني على متن قوارب صغيرة ومثقلة. وارتفع عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان بشكل مضطرد خلال
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مجلس الأمن

قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
جونسون

سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
حادث الدهس في كندا-1

«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".
الحرس-الثوري-الإيراني (2)

إيران تحذر إسرائيل: نحاصركم بأسلحة لم نعلن عنها

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدًا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد. وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية: إن "إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران، فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب". وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها، مضيفا "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة أربعين عاما".
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سامح-شكرى (3)

قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا على صلة بفتح الله جولن

أصدرت النيابة التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش". وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
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