مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

هجرة غير شرعية

لقى 7 أتراك، بينهم رضيع وطفل يبلغ 4 أعوام حتفهم، أمس الجمعة، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، وفقا لما أعلنه خفر السواحل في اليونان. وأوضح خفر السواحل في بيان له، أن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية، وتم إنقاذ 4 أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء. وأكدوا أن المهاجرين أتراك تتهمهم السلطات التركية بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وأرادوا تقديم طلبات لجوء سياسي في اليونان، هربا من الملاحقات الأمنية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.

وانتشلت فرق الإنقاذ بدايةً جثتي رضيع وطفل يبلغ أربعة أعوام، واستمرت عمليات البحث وتم العثور على جثث ثلاثة أطفال آخرين وامرأتين. وقُتل مئات اللاجئين والمهاجرين في السنوات الأخيرة خلال محاولتهم عبور بحر إيجه اليوناني على متن قوارب صغيرة ومثقلة. وارتفع عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان بشكل مضطرد خلال