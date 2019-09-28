«خلع أظافر وكي بالنار».. شقيقة «جنة» ضحية جديدة لـ«الجدة الشريرة»

استقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، وحررت أسرتها محضرًا بالواقعة في قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، واتهم محمد سمير، كفيف، والد الطفلتين، خالهم وجدتهم بتعذيبهما، إذ تعدى الخال جنسيا عليهما وحرقتهم الجدة في أعضائهم التناسلية لتشويهها وإخفاء آثار الاغتصاب مع حبسهم وتجويعهما، بعلم والدتهما.
وتوفيت "جنة"، متأثرة بجروحها وحروقها إذ توقفت عضلة القلب ولم تفلح محاولات إنقاذها، فجر السبت، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الجديد، إذ خضعت الطفلة الأربعاء الماضي لعملية بتر في القدم لإصابتها بغرغرينة، وكانت تعاني من تهتك بالرحم وتوقف في وظائف الكلى والكبد.كانت الطفلة "جنة"، من قرية بساط
وتوفيت "جنة"، متأثرة بجروحها وحروقها إذ توقفت عضلة القلب ولم تفلح محاولات إنقاذها، فجر السبت، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الجديد، إذ خضعت الطفلة الأربعاء الماضي لعملية بتر في القدم لإصابتها بغرغرينة، وكانت تعاني من تهتك بالرحم وتوقف في وظائف الكلى والكبد.
كانت الطفلة "جنة"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، وصلت المستشفى بتحويل من مستشفى شربين العام، السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء وحروق بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتهتك في الرحم، ومصابة بحروق من الدرجة الثالثة. (تفاصيل)
التقرير الطبي
كشف التقرير الطبي المبدئي من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بخصوص حالة الطفلة "أماني"، شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، أن الطفلة مصابة بحروق خطيرة وقروح في أعضائها التناسلية وحروق متفرقة على الظهر والبطن والذراعين، واتهمت جدتها "صفاء"، والدة أمها، أنها عذبتها باستخدام "بنسة" تخلع بها أظافر يدها وأظافر قدمها، وتقرصها بها في مواضع العفة والصدر وأماكن حساسة من جسدها، كما أكدت الطفلة أن جدتها أحرقتها بآلة حادة على أعضائها التناسلية مثل شقيقتها "جنة".
وكان أشرف ياسين، محامي الطفلتين، قد تقدم بطلب نقل حضانة الطفلة الكبرى شقيقة "جنة" إلى أسرة والدها إذ يمارس ضغوط عليها لتغيير شهادتها، وتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حالتها الصحية وتعرضها للتعذيب من عدمه.
واستدعت النيابة "عامر"، جد الطفلة، و"محمد"، خالها، ووالدتها الكفيفة، للاستماع إلى أقوالها واستجوابهم في وقائع تعذيب الطفلتين.
وتبين من التحقيقات، أن الطفلتين من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وتعرضتا لأقسى أنواع التعذيب.
وتوفيت الطفلة "جنة" اليوم السبت، بعد أن خضعت لعملية بتر في الساق اليسرى، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، ومصابة بغرغرينة في أعضائها التناسلية وتهتك في الرحم وتليف بالكبد والكلى.