جريمة

«خلع أظافر وكي بالنار».. شقيقة «جنة» ضحية جديدة لـ«الجدة الشريرة»

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
تعذيب - أرشيفية
تعذيب - أرشيفية
استقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، وحررت أسرتها محضرًا بالواقعة في قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، واتهم محمد سمير، كفيف، والد الطفلتين، خالهم وجدتهم بتعذيبهما، إذ تعدى الخال جنسيا عليهما وحرقتهم الجدة في أعضائهم التناسلية لتشويهها وإخفاء آثار الاغتصاب مع حبسهم وتجويعهما، بعلم والدتهما.
وتوفيت "جنة"، متأثرة بجروحها وحروقها إذ توقفت عضلة القلب ولم تفلح محاولات إنقاذها، فجر السبت، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الجديد، إذ خضعت الطفلة الأربعاء الماضي لعملية بتر في القدم لإصابتها بغرغرينة، وكانت تعاني من تهتك بالرحم وتوقف في وظائف الكلى والكبد.كانت الطفلة "جنة"، من قرية بساط
اقرأ المزيد
حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
ضرب-ولكمات-بالايدى (2)

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
ترام-اسكندرية (3)

سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".
اقرأ المزيد من الأخبار
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
جثة (3)

العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
اسعاف (3)

كان بيتكلم في الموبايل.. سقوط طالب من أعلى برج بالمنصورة

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة وكسور حادة، إثر سقوطه من أعلى الدور التاسع في برج سكني يقطنه مع أسرته في مدينة المنصورة، أثناء حديثه في تليفونه المحمول، حيث اختل توازنه وسقط في "المسقط"، وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول شاب مصاب وفي حالة حرجة إلى المستشفى الدولي، بسبب سقوطه من علو خلف مجمع المحاكم.
طعن-بالسكين

مصرع عامل على يد نجل سيدة شهّر بها في الدقهلية

لقي مبيض محارة من قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بـ4 طعنات من سلاح أبيض في الرقبة والصدر، إحداها نافذة للقلب، على أثر مشاجرة عنيفة بينه وبين صديق بسبب تشهير المجني عليه بوالدة الجاني، واتهامها بممارسة الرذيلة وتشويه سمعتها في مكالمة هاتفية. البداية بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي في حالة خطيرة، نتيجة مشاجرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]