رياضة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
ويعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني. وكان اتحاد الكرة عقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، لتقديم
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حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-حسن (1)

حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.
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الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
محمد صلاح

التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
منتخب-مصر

تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
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