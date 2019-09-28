اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

مصر وجنوب إفريقيا

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني. وكان اتحاد الكرة عقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، لتقديم

ويعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني.



وكان اتحاد الكرة عقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.



وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا، والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر مؤخرًا.



