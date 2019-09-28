حمدوك: شعب السودان يشكر مصر لدعمها ثورته

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

حمدوك

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن شكره لمصر والمجتمع الدولى، على دعم بلاده؛ "مما جعل انتصار الثورة ممكنا". وقال حمدوك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأول لمسئول سوداني كبير منذ نحو عقدٍ: "لا يجب مواصلة معاقبة شعب السودان، بجريرة نظام كان (الشعب) هو المتضرر الأول منه والفاعل الرئيسي في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره".

وأعرب عن يقينه بأن "الدعم المباشر من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج"، بالإضافة إلى الأشقاء في مصر، إثيوبيا، جنوب السودان،