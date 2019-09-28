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حمدوك: شعب السودان يشكر مصر لدعمها ثورته

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
حمدوك
حمدوك
دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن شكره لمصر والمجتمع الدولى، على دعم بلاده؛ "مما جعل انتصار الثورة ممكنا". وقال حمدوك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأول لمسئول سوداني كبير منذ نحو عقدٍ: "لا يجب مواصلة معاقبة شعب السودان، بجريرة نظام كان (الشعب) هو المتضرر الأول منه والفاعل الرئيسي في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره".
وأعرب عن يقينه بأن "الدعم المباشر من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج"، بالإضافة إلى الأشقاء في مصر، إثيوبيا، جنوب السودان،
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قصف-غزة (2)

قصف مناطق تابعة للحرس الثوري في البوكمال السورية

تعرضت نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، مساء أمس الجمعة، إلى قصف جوي نفذته طائرة مجهولة، وفقا لما كشفته مصادر محلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مضادات الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت مساء أمس أجساما مجهولة في سماء منطقة البوكمال" بريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود السورية - العراقية. كانت ميليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي تعرضت في 9 سبتمبر الجاري لقصف نفذته طائرات مجهولة في المنطقة ذاتها، ما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.
البشير

اليوم.. استئناف محاكمة عمر البشير بتهم الفساد

تستأنف، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والتربح غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، حيث يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع. كانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة البشير.
سوريا

السعودية: ندعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان?، اليوم السبت، ترحيب المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية، ودعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. وقال السبهان في تصريحات صحفية، أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا?، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
الامارات

الإمارات تدعم هيئة الأمم المتحدة بـ15 مليون دولار

أعلنت الإمارات، تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن الإعلان جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
الشرطة الامريكية

5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.
قمر-صناعى

أمريكا ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم إنها رصدت منذ بداية العام الجاري مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش". وأوضحت القيادة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.
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