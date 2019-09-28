صدام ناري بين «مقاولون النحاس» و«سموحة حسام حسن»

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

المقاولون العرب

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط أمام

ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى.



في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.



وتشير الأرقام إلى أن المقاولون العرب واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز الأمواج الزرقاء في 4 مباريات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون في شباك سموحة 17 هدفًا، بينما أحرز سموحة في شباك المقاولون 18 هدفًا.

