سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

جونسون وأركوري

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.

وذكر البيان أن "أركوري" استفادت من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية، والحصول على عقود رعاية ما كانت لتستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى. وتضمنت العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني، وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها "إينوتيك"، كما تمكنت من المشاركة