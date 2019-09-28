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سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
جونسون وأركوري
جونسون وأركوري
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وذكر البيان أن "أركوري" استفادت من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية، والحصول على عقود رعاية ما كانت لتستطيع هي أو شركاتها، كسبها بطريقة أخرى. وتضمنت العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني، وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها "إينوتيك"، كما تمكنت من المشاركة
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قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
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مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

لقى 7 أتراك، بينهم رضيع وطفل يبلغ 4 أعوام حتفهم، أمس الجمعة، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، وفقا لما أعلنه خفر السواحل في اليونان. وأوضح خفر السواحل في بيان له، أن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية، وتم إنقاذ 4 أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء. وأكدوا أن المهاجرين أتراك تتهمهم السلطات التركية بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وأرادوا تقديم طلبات لجوء سياسي في اليونان، هربا من الملاحقات الأمنية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.
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«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".
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إيران تحذر إسرائيل: نحاصركم بأسلحة لم نعلن عنها

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدًا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد. وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية: إن "إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران، فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب". وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها، مضيفا "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة أربعين عاما".
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جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
بوريس-جونسون (1.) (2)

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
البرلمان-البريطاني

الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب طياريها

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" اليوم /الاثنين/ إلغاء معظم رحلاتها الجوية اليومية جراء إضراب طياريها عن العمل لمدة يومين بسبب مطالب تتعلق بالأجور. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن قرابة أربعة آلاف طيار أعلنوا انقطاعهم عن العمل اليوم وغدا، مضيفة أن آثار الإضراب ستمتد لتؤثر على سير الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء. وأضافت الشبكة أن الإضراب في حال اكتماله فسيكون الأكبر في تاريخ الشركة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية خلال يومي الإضراب.
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