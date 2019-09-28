جريمة

السجن 5 سنوات لمحامي اعتدى على قاضي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير جرجس، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على مُحامي بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة استئناف مركز ملوي جنوب المحافظة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر.ال.غ" محامي، والذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار محمد شلقامي داخل المحكمة، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي، في مارس العام الماضي.
وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما اتهم القاضي "المجني عليه" المحامي "المتهم"، بالتعدي عليه بالضرب والقضب والسب، داخل قاعة المحكمة، أثناء نظر إحدى الجلسات.وأحال المستشار أحمد الفولي المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، المتهم إلى المحاكمة العاجلة في ديسمبر الماضي، وشمل أمر الإحالة
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نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
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35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
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سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".
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حادث تصادم - أرشيفية

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
قوات-الشرطة (3)

بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
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من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
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