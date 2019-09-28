السجن 5 سنوات لمحامي اعتدى على قاضي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير جرجس، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على مُحامي بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة استئناف مركز ملوي جنوب المحافظة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر.ال.غ" محامي، والذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار محمد شلقامي داخل المحكمة، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي، في مارس العام الماضي.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما اتهم القاضي "المجني عليه" المحامي "المتهم"، بالتعدي عليه بالضرب والقضب والسب، داخل قاعة المحكمة، أثناء نظر إحدى الجلسات.وأحال المستشار أحمد الفولي المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، المتهم إلى المحاكمة العاجلة في ديسمبر الماضي، وشمل أمر الإحالة