سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

تحرير:محمد مجلي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

ترام الإسكندرية - أرشيفية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".

على الفور انتقل ضباط ومأمور قسم شرطة باب شرق، ومسؤولي هيئة النقل العام بالإسكندرية إلى موقع الحادث وأثبتت المعاينة أنه أثناء قيام قائد السيارة ملاكي رقم "س ص ج 4656" بمنطقة الشاطبي، اصطدمت بعمود إشارة المرور واختلت عجلة القيادة فاصطدمت بوحدة الترام المشار إليها.وتسببت حركة السيارة فى حالة من الذعر بين