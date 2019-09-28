رسميا.. الإعلان عن قميص الأهلي للموسم الجديد

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

الأهلي

أعلنت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية عن قميص النادي الأهلي الأساسي للموسم الجديد (2019- 2020) بشكل رسمي، بعدما نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو تكشف فيه عن القميص الجديد للمارد الأحمر، بمشاركة أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وظهر القميص بالدرجة المعتادة من اللون الأحمر لقميص الأهلي الأساسي، وكانت صورة مسربة قد كشفت في وقت سابق عن القميصين الثاني والثالث للأهلي، إذ سيأخذ القميص الثاني اللون الأسود، والثالث اللون اللبني.

وكان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن ظهوره بالقميص الجديد لأول مرة أمام «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق وفاز المارد

وكان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن ظهوره بالقميص الجديد لأول مرة أمام «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان، وأيضًا الفوز في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) على سموحة بهدف دون رد.



في المقابل، يتطلع الضيوف لتقديم عرض جيد أمام بطل مصر ورغم صعوبة المهمة، فإن مدرب الفريق الغيني أكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل وأن الفوز على بطل مصر ليس مستحيلًا.

