رياضة

رسميا.. الإعلان عن قميص الأهلي للموسم الجديد

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
الأهلي
الأهلي
أعلنت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية عن قميص النادي الأهلي الأساسي للموسم الجديد (2019- 2020) بشكل رسمي، بعدما نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو تكشف فيه عن القميص الجديد للمارد الأحمر، بمشاركة أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وظهر القميص بالدرجة المعتادة من اللون الأحمر لقميص الأهلي الأساسي، وكانت صورة مسربة قد كشفت في وقت سابق عن القميصين الثاني والثالث للأهلي، إذ سيأخذ القميص الثاني اللون الأسود، والثالث اللون اللبني.
وكان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن ظهوره بالقميص الجديد لأول مرة أمام «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق وفاز المارد
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حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-حسن (1)

حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

إكرامي ووحيد في التشكيل المتوقع للأهلي ضد كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
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الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.
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الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بعثة الأهلي في السفر إلى غينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء في ما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة المرتقبة مباشرة.
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