جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

الشهيد

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».

حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، حيث أدى المُشيعون صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ببندر المدينة، فيما كان بين الصفوف الأولى للجنازة «العسكرية» الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية.الجنازة شهدت تأكيد «غراب» على أن الأعمال الإرهابية لن تُثني رجال الدولة عن مواصلة العمل