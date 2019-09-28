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قومي الطفولة ينعى جنة: قتل مع سبق الإصرار

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
جثة طفلة - صورة تعبيرية
جثة طفلة - صورة تعبيرية
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، ينعى فيع ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة"، 5 أعوام ، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، إثر تعذيب جدتها لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام، موضخة أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، ويتواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
وأشارت العشماوي إلى أن المجلس يتخذ حاليا جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة "جنة"، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة، للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.وذكرت أنه جار العمل على تسليمها
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كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.
طفل-رضيع

نائبة تقترح إضافة بصمة الأقدام بشهادات ميلاد الأطفال

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال، إذ أن الدستور نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري، لافتة إلى أن أبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول أو تبديل الأطفال، مؤكدة أن خلو شهادة الميلاد من تحليل الجينات الوراثية أو بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.
الرئيس-السيسى

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع زهور على قبر عبد الناصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة بمناسبة ذكرى رحيله. ونقل القائد العام، خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل، اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية فى تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.
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ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
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