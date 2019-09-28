قومي الطفولة ينعى جنة: قتل مع سبق الإصرار

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

جثة طفلة - صورة تعبيرية

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، ينعى فيع ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة"، 5 أعوام ، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، إثر تعذيب جدتها لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام، موضخة أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، ويتواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.

وأشارت العشماوي إلى أن المجلس يتخذ حاليا جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة "جنة"، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة، للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.وذكرت أنه جار العمل على تسليمها