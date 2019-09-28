لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

قلق الخريف

على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق. وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.

أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم، وأوضح "موريسون" أن هناك أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين الذي يميل إلى الشعور بالنعاس والاكتئاب. وأشارت "موريسون" إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بالشعور بالاكتئاب،