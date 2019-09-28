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لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
قلق الخريف
قلق الخريف
على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق. وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم، وأوضح "موريسون" أن هناك أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين الذي يميل إلى الشعور بالنعاس والاكتئاب. وأشارت "موريسون" إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بالشعور بالاكتئاب،
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ممارسة-التمارين

التمرين أكثر من اللازم يعطل قدرتك على التفكير

يقولون إن التمرينات منشطة، لكن الكثير قد يجعل عقلك متعبًا لدرجة أنك قد تكون غير قادر على العمل أيضًا. وجد الباحثون أن الرياضيين الذين زودوا روتين تدريبهم لم يتعرضوا للتآكل الجسدي فحسب، بل كانوا يعانون من التعب العقلي، حيث كانت قدرتهم على اتخاذ القرارات أسوأ، كما وجد العلماء أنهم أقل قدرة على التفكير بعقلانية. أظهرت فحوصات الدماغ أن نشاطهم أقل في منطقة المخ المشاركة في السيطرة، وهي جزء من قشرة الفص الجبهي، بعد التمرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الإسهال-والنوم

لو بتتعرض للإسهال.. توقف عن تناول الأطعمة المقلية

الإسهال من أكثر المشكلات المرضية المزعجة في ما يتعلق بالجهاز الهضمي، وتصاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل القيء والغثيان والانتفاخات، وتوجد العديد من الأشياء التي تؤدي للإصابة بهذه الحالة، من بينها تناول أطعمة غنية بالدهون المتحولة في وقت متأخر من الليل، أو الإفراط في شرب المشروبات الغازية، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات غير الصحية؛ مثل عدم تناول كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي لا يحتوي على ألياف غذائية، وذلك حسبما ذكر موقع "times of india".
أدوية-السكري

«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم. وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
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