لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم
على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق.
وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم، وأوضح "موريسون" أن هناك أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين الذي يميل إلى الشعور بالنعاس والاكتئاب.
وأشارت "موريسون" إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بالشعور بالاكتئاب،
أحد أسباب قلق الخريف هو انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، حيث يؤثر هذا الهرمون المهم على أنماط المزاج والشهية والنوم، وأوضح "موريسون" أن هناك أيضًا زيادة في هرمون الميلاتونين الذي يميل إلى الشعور بالنعاس والاكتئاب.
وأشارت "موريسون" إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بالشعور بالاكتئاب، وتغيير السلوك من خلال قضاء وقت أقل في الهواء وتقليل ممارسة التمرينات الرياضية.
هل هو قلق الخريف أم شيء آخر؟
وافقت باتريشيا ثورنتون، عالمة نفس، على أن التغييرات في المواسم يمكن أن تحدث تغيرات في المزاج، ومع ذلك، قالت إن قلق الخريف ليس حالة معترفا بها.
وعند الحديث عن الاضطراب العاطفي الموسمي، أوضحت "ثورنتون" أنه يمكن أن يكون هناك قلق من العودة إلى المدرسة والضغط من أجل النجاح الأكاديمي والنجاح الاجتماعي، ولهذا قد يكون قلق الخريف هو القلق الاستباقي بشأن الحصول على الحزن".
كما أضافت أن الاشخاص الذين يعانون من تغييرات في ظروف الحياة قد يكونون قلقين لأنهم الآن يجب أن يستيقظوا في وقت مبكر وربما ينامون أقل، وبالتالي يحدث القلق الناجم عن التفكير وقلة النوم.
ومن ناحية أخرى، أوضح أن بعض الاشخاص المصابين بالفعل باضطراب الوسواس القهري والقلق قد يشعرون بتحسن عندما يعودون إلى المدرسة أو العمل ويكون لديهم روتين، وذلك لأن الخمول الذي يصيبهم في الصيف يجعلهم حريصين على العودة إلى روتينهم للتركيز على أشياء مهمة وبالتالي تخفيف التوتر والقلق.
هناك ما يسمى بـ"رد فعل الذكرى السنوية"، فعندما تدخل في الأشهر الأكثر برودة وتتلقى ضوءًا أقل من أشعة الشمس، تتذكر أن فصل الشتاء صعب، وفي بعض الأحيان مجرد ذكرى لشعور ما يقرب من وقت الذكرى السنوية التي يمكن أن تستحضر المشاعر، وقد تكون غير مدرك لمدى شعورك بالقلق أو الاكتئاب".
ومن ناحية أخرى، فإن عدم قيامك بما تخطط لتجربته أو لم تستطع إنجازه في الصيف قد يسبب لك مشاعر الأسف، وحتى لو كان لديك صيف رائع وانتهى، فقد يكون ذلك محبطا، ولهذا فإن العطلات المنتهية تصبح مصدر قلق.
ما الذي تستطيع القيام به؟
بغض النظر عن الأسباب التي قد تسب القلق خلال موسم الخريف، تقترح موريسون وثورنتون أن هذه الأشياء الستة قد تساعد في توفير الراحة:
1- الحصول على مزيد من الضوء
عليك أن تبدأ يومك في الهواء الطلق للاستفادة من ضوء الشمس، ولهذا يقترح "موريسون" الاستيقاظ مبكرا للحصول على أشعة الشمس في الصباح، وإذا لزم الأمر اذهب إلى الفراش في وقت مبكر لمكافحة التعب والاستيقاظ مبكرا.
2- ممارسة الرياضة يوميا
يقترح "موريسون" ممارسة الرياضة يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبمجرد أن يهدأ طقس الصيف الحار، يصبح الخريف وقتًا رائعًا للاستمتاع بالهواء الطلق، لذلك يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من خلال المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.
3- تغيير النظام الغذائي
يعتبر الخريف وقتا ممتازا للتفكير فيما تأكله، حيث قال "ثورنتون" إن موسم الخريف يعد وقتًا رائعًا لإعداد الحساء الموسمي المفضل لديك والوجبات الدافئة التي لم تأكلها خلال فصل الصيف.
4- ابدأ بشيء جديد
نظرًا لأن الخريف موسم جديد، فإنه من الأفضل التفكير في القيام بمهام جديدة وإعادة التنظيم سواء من خحلال اختيار هواية جديدة أو اتباع نظام نظام غذائي مختلف أو غيرهما من الأشياء.