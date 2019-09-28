بالأرقام.. ماذا قدم عماد النحاس أمام سموحة؟

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

عماد النحاس

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف. في المقابل، يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف. وتشير الأرقام إلى أن المقاولون واجه

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف.



في المقابل، يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف.



وتشير الأرقام إلى أن المقاولون واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز الأمواج الزرقاء في 4 مباريات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون في شباك سموحة 17 هدفًا، بينما أحرز سموحة في شباك المقاولون 18 هدفًا.



وواجه عماد النحاس فريق سموحة من قبل في 5 مواجهات بالدوري الممتاز، فاز النحاس في لقاء وحيد، وخسر مواجهتين وتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبو عماد النحاس في شباك سموحة هدفين، بينما استقبلت شباك النحاس 4 أهداف.

