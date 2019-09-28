رياضة

جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.
وجاء نص بيان جينيراسيون فوت على لسان تالا فال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في النادي، كالتالي: «كان يفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء أمس الجمعة قبل ميعادها بـ24 ساعة كما تقول لائحة البطولة، لكننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر». وأوضح
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حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-حسن (1)

حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

بالأرقام.. ماذا قدم عماد النحاس أمام سموحة؟

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
عمرو الجنايني (3)

الجبلاية تتدخل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير"، أن مسئولي اتحاد الكرة، تدخلوا لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد أن منع مسئولو ملعب بتروسبورت، الدخول لخوض التدريب الختامي، وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف، لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، وبناءً عليه اعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
صن- داونز‎

صن داونز يكتسح كوتي بنتيجة تاريخية في دوري الأبطال

بنتيجة تاريخية، اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين (16-1)، ويتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية، وحقق صن داونز أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية، لكنها ليست أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
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