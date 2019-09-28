جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الزمالك وجينيراسيون فوت

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.

وجاء نص بيان جينيراسيون فوت على لسان تالا فال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في النادي، كالتالي: «كان يفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء أمس الجمعة قبل ميعادها بـ24 ساعة كما تقول لائحة البطولة، لكننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر». وأوضح

وجاء نص بيان جينيراسيون فوت على لسان تالا فال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في النادي، كالتالي: «كان يفترض أن نتدرب على ملعب المباراة مساء أمس الجمعة قبل ميعادها بـ24 ساعة كما تقول لائحة البطولة، لكننا فوجئنا بخطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر».



وأوضح النادي: «كيف يمكن أن نؤجل مباراة قبل ميعادها بـ24 ساعة فقط؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نلعب المباراة في الإسكندرية، نحن متمسكون بحقوقنا، ومستعدون لفعل كل شيء للحصول عليها، ونطالب باحترام اللوائح والقوانين».



أرسل مسؤولو نادي الزمالك حافلة لنقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي من القاهرة إلى الإسكندرية صباح اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الفريقين التي ستجمع بينهما غدًا الأحد في برج العرب.