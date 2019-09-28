حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتشير الأرقام إلى أن المقاولون العرب واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز الأمواج الزرقاء في 4 مباريات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون في شباك سموحة 17 هدفًا، بينما أحرز سموحة في شباك المقاولون 18 هدفًا. وواجه عماد النحاس فريق سموحة، من قبل في

وتشير الأرقام إلى أن المقاولون العرب واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز الأمواج الزرقاء في 4 مباريات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون في شباك سموحة 17 هدفًا، بينما أحرز سموحة في شباك المقاولون 18 هدفًا.



وواجه عماد النحاس فريق سموحة، من قبل في 5 مواجهات بالدوري الممتاز، فاز النحاس في لقاء وحيد، وخسر مواجهتين وتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبو عماد النحاس في شباك سموحة هدفين، بينما استقبلت شباك النحاس 4 أهداف.



وواجه حسام النحاس فريق المقاولون العرب، من قبل في 14 لقاءً بالدوري الممتاز، فاز حسام حسن في 8 مواجهات، وخسر 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبو حسام حسن في شباك ذئاب الجبل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباك حسام حسن 15 هدفًا.



