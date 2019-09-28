عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، وفي المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر، بلا نقاط. وتشير الأرقام إلى أن المقاولون العرب واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، وفي المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر، بلا نقاط.



وتشير الأرقام إلى أن المقاولون العرب واجه سموحة في الدوري، 15 مرة، تغلب ذئاب الجبل في 5 مواجهات، بينما فاز الأمواج الزرقاء في 4 مباريات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون في شباك سموحة 17 هدفًا، بينما أحرز سموحة في شباك المقاولون 18 هدفًا.



وواجه عماد النحاس، حسام حسن، من قبل في 5 مواجهات بالدوري الممتاز، ولم يتمكن النحاس من الفوز على حسام حسن مطلقًا، إذ فاز حسام حسن في 3 مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في مواجهتين، كما سجل حسام حسن في شباك النحاس 7 أهداف، بينما سجل النحاس في شباك حسام حسن 4 أهداف.