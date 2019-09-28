سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قصف مناطق تابعة للحرس الثوري في البوكمال السورية

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
غارات - أرشيفية
غارات - أرشيفية
تعرضت نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، مساء أمس الجمعة، إلى قصف جوي نفذته طائرة مجهولة، وفقا لما كشفته مصادر محلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مضادات الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت مساء أمس أجساما مجهولة في سماء منطقة البوكمال" بريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود السورية - العراقية. كانت ميليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي تعرضت في 9 سبتمبر الجاري لقصف نفذته طائرات مجهولة في المنطقة ذاتها، ما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.
كما استهدفت ضربات جوية القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في 17 سبتمبر الجاري، في منطقة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور، تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة. وأفاد المرصد السوري في وقت سابق، بأن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية تعمد إلى تحصين مواقعها في ريف دير
اقرأ المزيد
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك: شعب السودان يشكر مصر لدعمها ثورته

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن شكره لمصر والمجتمع الدولى، على دعم بلاده؛ "مما جعل انتصار الثورة ممكنا". وقال حمدوك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأول لمسئول سوداني كبير منذ نحو عقدٍ: "لا يجب مواصلة معاقبة شعب السودان، بجريرة نظام كان (الشعب) هو المتضرر الأول منه والفاعل الرئيسي في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره".
البشير

اليوم.. استئناف محاكمة عمر البشير بتهم الفساد

تستأنف، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والتربح غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، حيث يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع. كانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة البشير.
سوريا

السعودية: ندعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان?، اليوم السبت، ترحيب المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية، ودعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. وقال السبهان في تصريحات صحفية، أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا?، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
الامارات

الإمارات تدعم هيئة الأمم المتحدة بـ15 مليون دولار

أعلنت الإمارات، تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أن الإعلان جاء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-طائرات-صورة -ارشيفية (1)

طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في سوريا

شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية أمس الإثنين، على الحدود بين العراق وسوريا. كان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد أمس، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا تتهم أمريكا بتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء: أمريكا بالسعى إلى تعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق. وأضاف أوغلو في تصريح صحفي، "أردنا العمل مع أمريكا، لكن نهجها حتى الآن غير مرض فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا". كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف، الأحد، أن أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن إقامة المنطقة الآمنة المقررة في شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من بدء دوريات مشتركة بين البلدين في تلك المنطقة.
مقاتلات-إسرائيلية (1)

إسرائيل تقصف سوريا عبر أجواء الأردن

قصفت إسرائيل منطقة البوكمال شرقي سوريا، عبر أجواء الأردن، مستخدمة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف، بحسب مصدر أمني سوري. وحمّل المصدر، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا إياها تجاوزًا للخطوط الحمر، وفقا للميادين اللبنانية. وقال: إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدًا عن بيوت المدنيين"، موضحًا أن المبنى كان خاليًا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج الإعلام الإسرائيلي.
سوريا.

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]