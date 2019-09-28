قصف مناطق تابعة للحرس الثوري في البوكمال السورية

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

غارات - أرشيفية

تعرضت نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، مساء أمس الجمعة، إلى قصف جوي نفذته طائرة مجهولة، وفقا لما كشفته مصادر محلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مضادات الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت مساء أمس أجساما مجهولة في سماء منطقة البوكمال" بريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود السورية - العراقية. كانت ميليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي تعرضت في 9 سبتمبر الجاري لقصف نفذته طائرات مجهولة في المنطقة ذاتها، ما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.

كما استهدفت ضربات جوية القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في 17 سبتمبر الجاري، في منطقة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور، تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة. وأفاد المرصد السوري في وقت سابق، بأن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية تعمد إلى تحصين مواقعها في ريف دير