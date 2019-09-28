35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

ضرب - أرشيفية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتسبب اعتداء ولي الأمر على أحد الطلاب بالمدرسة لخلاف مع مُعلم وأنه تعدى على مدير المدرسة بـ"مطواه" وتم نقله للمستشفى وخضع لعملية جراحية ما استلزم 35 غرزة، فيما أفاد معلمين بالمدرسة، أن أقارب ولي الأمر وجهوا تهديدات للمعلمين ومدير المدرسة وحذروهم من الإبلاغ.قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم