جريمة

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
ضرب - أرشيفية
ضرب - أرشيفية
شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وتسبب اعتداء ولي الأمر على أحد الطلاب بالمدرسة لخلاف مع مُعلم وأنه تعدى على مدير المدرسة بـ"مطواه" وتم نقله للمستشفى وخضع لعملية جراحية ما استلزم 35 غرزة، فيما أفاد معلمين بالمدرسة، أن أقارب ولي الأمر وجهوا تهديدات للمعلمين ومدير المدرسة وحذروهم من الإبلاغ.قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم
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حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
ترام-اسكندرية (3)

سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".
محكمة-ارشفية

السجن 5 سنوات لمحامي اعتدى على قاضي بالمنيا

قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير جرجس، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على مُحامي بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة استئناف مركز ملوي جنوب المحافظة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر.ال.غ" محامي، والذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار محمد شلقامي داخل المحكمة، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي، في مارس العام الماضي.
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اغتصاب (5)

الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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