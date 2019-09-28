استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

محافظ الدقهلية

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من ضباط شرطة نبروه، بورود بلاغًا من أسرة الطفلة "جنى السواح عبد الستار"، 9 سنوات، بسقوط بوابة المدرسة عليها. وخضعت الطفلة لعملية جراحية في العظام، وجار استكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ورعايتها طبيًا لحين استقرار حالتها