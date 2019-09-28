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قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
يُشار إلى أن فاروشا هي الجزء المسوّر من بلدة فاماجوستا التي احتلتها تركيا وغالبا ما توصف بأنها مدينة أشباح. فيما علًق الجانب التركي بالقول: إنه "يعتزم فتح المنطقة التي ظلت منطقة عسكرية محظورة منذ أغسطس 1974 عندما فر سكانها الأصليين وهم القبارصة اليونانيين من الجيش التركي". يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي
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سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
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مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

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«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".
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إيران تحذر إسرائيل: نحاصركم بأسلحة لم نعلن عنها

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدًا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد. وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية: إن "إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران، فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب". وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها، مضيفا "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة أربعين عاما".
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الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.
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هل يدفع السوريون ثمن هزيمة حزب أردوغان السياسية؟

لم يعد النهج الذي يسير فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعامل مع الأكراد على الحدود السورية، بالأمر غير المبرر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار أوضاع اللاجئين السوريين في بلاده على مدى الأشهر الثلاث الماضية، والذين تعرضوا للتهجير من بعض المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول.. التفسير الأوضح لسياسة الرئيس التركي هي أنه يعتزم الزج باللاجئين السوريين في مثل هذه الأزمة التي دخلتها تركيا بأوامر أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية.
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أردوغان يستبعد تحمل بلاده مهاجرين جدد من سوريا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، تحمل بلاده موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن. واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا وطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: إن "أمريكا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق.
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بلاغ ضد تدريب الأطفال على السباحة في البحر بكفرالشيخ

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