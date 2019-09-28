قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

مجلس الأمن الدولي

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.

يُشار إلى أن فاروشا هي الجزء المسوّر من بلدة فاماجوستا التي احتلتها تركيا وغالبا ما توصف بأنها مدينة أشباح. فيما علًق الجانب التركي بالقول: إنه "يعتزم فتح المنطقة التي ظلت منطقة عسكرية محظورة منذ أغسطس 1974 عندما فر سكانها الأصليين وهم القبارصة اليونانيين من الجيش التركي". يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي