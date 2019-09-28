جريمة

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
حبس
حبس
تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
واستقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، والصدر.وتبين من التحقيقات، أن الطفلتين من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي
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ضرب-ولكمات-بالايدى (2)

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
ترام-اسكندرية (3)

سيارة تكسر إشارة مرور وتصطدم بـ«ترام الإسكندرية»

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وقوع حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم عربة ترام بسيارة ملاكي على شريط سكة ترام "محطة الرمل – سان ستيفانو".
محكمة-ارشفية

السجن 5 سنوات لمحامي اعتدى على قاضي بالمنيا

قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير جرجس، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على مُحامي بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة استئناف مركز ملوي جنوب المحافظة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر.ال.غ" محامي، والذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار محمد شلقامي داخل المحكمة، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي، في مارس العام الماضي.
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الطفلة ريهام ضحية عنف اسري (4)

«خلع أظافر وكي بالنار».. شقيقة «جنة» ضحية جديدة لـ«الجدة الشريرة»

استقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، وحررت أسرتها محضرًا بالواقعة في قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، واتهم محمد سمير، كفيف، والد الطفلتين، خالهم وجدتهم بتعذيبهما، إذ تعدى الخال جنسيا عليهما وحرقتهم الجدة في أعضائهم التناسلية لتشويهها وإخفاء آثار الاغتصاب مع حبسهم وتجويعهما، بعلم والدتهما.
تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
حبس-متهمه

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
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