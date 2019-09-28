نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

حبس

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.

واستقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، والصدر.وتبين من التحقيقات، أن الطفلتين من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي