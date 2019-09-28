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وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع ملف النظافة بنفسه

تحرير:محمد مجلي - أحمد الزغبي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتوقيع بروتوكولين تعاون فى إدارة المخلفات والكهرباء، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالاستماع لمطالب المواطنين بكافة المحافظات فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القري والمدن، لافتا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى إلى 34% بعد أن كانت 10% خلال السنوات الماضية.وأكد، أنه منذ توليه الوزارة
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سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
السيسي (4)

السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

أول خطوة.. الحكومة تتحرك لتحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

بدأت الحكومة أولى تحركاتها الفعلية من أجل تحصيل حق الانتفاع عن الشوطئ الساحلية، إذ قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قررا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذلك القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
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