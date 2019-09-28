وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع ملف النظافة بنفسه

تحرير:محمد مجلي - أحمد الزغبي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

محمود شعراوي

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتوقيع بروتوكولين تعاون فى إدارة المخلفات والكهرباء، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالاستماع لمطالب المواطنين بكافة المحافظات فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القري والمدن، لافتا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى إلى 34% بعد أن كانت 10% خلال السنوات الماضية.وأكد، أنه منذ توليه الوزارة