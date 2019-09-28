صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يحقق

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

صالح جمعة

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة الاستهتار من جديد، بعدما تغيب اليوم السبت عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت الغيني، التي قادها شعيب شعيب، مدرب الأحمال، وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين من لقاء بطل غينيا الاستوائية، المقرر له اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهم «علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق»، باستثناء صالح جمعة الذي تغيب عن المران، إضافة إلى تغيبه أمس أيضًا، ولكن بإذن من الجهاز الفني.

ويحقق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مع اللاعب صالح جمعة، للوقوف على أسباب تغيبه لمدة يومين عن المران، ومن ثم توقيع عقوبة مالية عليه بحسب لائحة النادي. ويواجه الأهلي نظيره «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية،

ويحقق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مع اللاعب صالح جمعة، للوقوف على أسباب تغيبه لمدة يومين عن المران، ومن ثم توقيع عقوبة مالية عليه بحسب لائحة النادي.



ويواجه الأهلي نظيره «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان، وأيضًا الفوز في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) على سموحة بهدف دون رد.