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بشفرة حلاقة.. إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
رئيس بلدية إسطنبول
رئيس بلدية إسطنبول
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن تعرض أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، لمحاولة اغتيال فاشلة في مكتبه بمقر البلدية الرئيسي بحي الفاتح في المدينة التركية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد "نجح حراس أكرم إمام أوغلو في إفشال محاولة الاغتيال التي أقدم عليها شاب تركي"، موضحة أن الحراس الشخصيين لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، أمس الجمعة، لا سيما في ظل عداء النظام الحاكم لأوغلو.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أن الشاب حاول دخول مكتب رئيس البلدية من الشرفة حاملا معه شفرة حلاقة، إلا أن حراس الأمن اكتشفوا الأمر. وتسلل الشاب إلى المبنى من خلف الأشجار، وتسلق جدار مبنى البلدية حاملا حذاءه في يديه للوصول إلى شرفة مكتب إمام أوغلو، وعقب منعه، أخرج الشاب شفرة
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مجلس الأمن

قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
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سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
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مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

لقى 7 أتراك، بينهم رضيع وطفل يبلغ 4 أعوام حتفهم، أمس الجمعة، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، وفقا لما أعلنه خفر السواحل في اليونان. وأوضح خفر السواحل في بيان له، أن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية، وتم إنقاذ 4 أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء. وأكدوا أن المهاجرين أتراك تتهمهم السلطات التركية بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وأرادوا تقديم طلبات لجوء سياسي في اليونان، هربا من الملاحقات الأمنية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.
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«أديت مهمتي».. اعترافات منفذ عملية الدهس بكندا

نشر القضاء الكندي، أمس الجمعة، اعترافات منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة تورنتو في أبريل الماضي، في جريمة هزت المدينة. وأكد أليك ميناسيان البالغ من العمر 26 عاما، أثناء استجوابه بعد ساعات من تنفيذ الهجوم، أنه ولد في عائلة عادية وكانت لديه علاقات جيدة مع والديه وشقيقه، لكنه واجه مشكلات كبيرة في العلاقات مع النساء ولم تكن لديه أبدا صديقة غرامية، بحسب "واشنطن بوست". وأضاف أن تلك المشكلة دفعته إلى اللجوء لمنتديات في الإنترنت تجمع الرجال الذين يشعرون بالكراهية تجاه النساء ويطلقون على أنفسهم اسم "العزب الاضطراريون".
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الانشقاقات تضرب حزب أردوغان وسط تراجع كبير في عدد الأعضاء

انشقاقات وخسائر كبيرة، يتكبدها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، بدأت العام الماضي، بخسارة نحو 840 ألفا من أعضائه، ولم تتوقف الأزمات الداخلية في الحزب الحاكم، بل امتدت إلى مزيد من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، الأمور تطور سريعا، بعدما عد انسحب اثنين الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، بالتزامن مع سلسلة انتكاسات شهدها هذا العام، أردوغان الذي يعد الأكثر بقاءً على رأس السطلة في تاريخ تركيا الحديث، تضمنت ركودا اقتصاديا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول.
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النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
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بتهمة التجسس.. إبقاء موظف تركي بقنصلية أمريكا رهن السجن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن محكمة تركية قررت إبقاء موظف تركي في القنصلية الأمريكية رهن السجن في إطار محاكمته بقضية تجسس، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وبدأت في تركيا محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في قضية تزيد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
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