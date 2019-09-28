بشفرة حلاقة.. إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول

تحرير:وكالات ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

رئيس بلدية إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن تعرض أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، لمحاولة اغتيال فاشلة في مكتبه بمقر البلدية الرئيسي بحي الفاتح في المدينة التركية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد "نجح حراس أكرم إمام أوغلو في إفشال محاولة الاغتيال التي أقدم عليها شاب تركي"، موضحة أن الحراس الشخصيين لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، أمس الجمعة، لا سيما في ظل عداء النظام الحاكم لأوغلو.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أن الشاب حاول دخول مكتب رئيس البلدية من الشرفة حاملا معه شفرة حلاقة، إلا أن حراس الأمن اكتشفوا الأمر. وتسلل الشاب إلى المبنى من خلف الأشجار، وتسلق جدار مبنى البلدية حاملا حذاءه في يديه للوصول إلى شرفة مكتب إمام أوغلو، وعقب منعه، أخرج الشاب شفرة