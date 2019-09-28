جريمة

إصابة 33 سودانيًا في حادث انقلاب أتوبيس جنوب أسوان

تحرير:عوض سليم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
وقع صباح اليوم على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولى جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب أتوبيس ركاب يقل عدد من المسافرين إلى دولة السودان عبر الطريق البرى الدولى "أرقين - حلفا"، ما أسفر عن إصابة 33 راكبا جميعهم يحملون جنسيات سودانية. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وكان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 175، وهرعت على الفور 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.
على الفور انتقلت القيادات الامنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 33 شخصا من المسافرين إلى السودان، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضهم لإصابات ما بين جروح وكدمات وكسور.والمصابون هم: "مروة مجدى وعاطف حسين والصادق صديق وهناء موسى
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جثة-فتاة

تقرير طبي يكشف أسباب وفاة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

أفاد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي، الصادر بتاريخ اليوم السبت من مستشفى المنصورة الدولي، أن سبب وفاة الطفلة "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها بحرقها في أعضائها التناسلية ادعاء تبولها اللاإرادي من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية وخضوعها لبتر في القدم اليسرى بسبب التعذيب، تأثر حالتها الصحية بالحروق نارية شديدة في جسدها، حسب الفحص التشريحي للجثمان ما أدى إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
ضرب-ولكمات-بالايدى (2)

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتقال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحادث.
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بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الاوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقيئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى"، وعلى الفور تم إخضاعم للعلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
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