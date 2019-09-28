إصابة 33 سودانيًا في حادث انقلاب أتوبيس جنوب أسوان

تحرير:عوض سليم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

وقع صباح اليوم على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولى جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب أتوبيس ركاب يقل عدد من المسافرين إلى دولة السودان عبر الطريق البرى الدولى "أرقين - حلفا"، ما أسفر عن إصابة 33 راكبا جميعهم يحملون جنسيات سودانية. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وكان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 175، وهرعت على الفور 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

على الفور انتقلت القيادات الامنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 33 شخصا من المسافرين إلى السودان، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضهم لإصابات ما بين جروح وكدمات وكسور.والمصابون هم: "مروة مجدى وعاطف حسين والصادق صديق وهناء موسى