تامر حسني يعلن تأجيل حفل جامعة الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

نشر الفنان تامر حسنى بوستر حفله الجديد، المقرر إقامته غدا بالإسكندرية، على حسابه بموقع «إنستجرام» وعلق عليه: «تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر»، ولم يكشف عن أسباب تأجيل الحفل، وهو ما زاد من حيرة الجمهور الذى أخذ يتساءل عن السبب. وفى سياق آخر، انتهى "تامر" مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الفلوس» الذى كان من المفترض أن يُعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضي، لكنه أُجل بسبب عدم انتهاء عملية المونتاج والمكساج. الفيلم من إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، بطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

وكان تامر حسنى قد أحيا قبل يومين حفلا فى إحدى الجامعات الخاصة على طريق الإسماعيلية، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة. View this post on Instagram تم تأجيل حفل تخرج كلية اداب جامعة الاسكندرية من يوم 29 سبتمبر الي يوم 1 اكتوبر A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Sep 28, 2019 at 4:12am