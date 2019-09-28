فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تامر حسني يعلن تأجيل حفل جامعة الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
تامر حسنى
تامر حسنى
نشر الفنان تامر حسنى بوستر حفله الجديد، المقرر إقامته غدا بالإسكندرية، على حسابه بموقع «إنستجرام» وعلق عليه: «تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر»، ولم يكشف عن أسباب تأجيل الحفل، وهو ما زاد من حيرة الجمهور الذى أخذ يتساءل عن السبب. وفى سياق آخر، انتهى "تامر" مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الفلوس» الذى كان من المفترض أن يُعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضي، لكنه أُجل بسبب عدم انتهاء عملية المونتاج والمكساج. الفيلم من إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، بطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.
وكان تامر حسنى قد أحيا قبل يومين حفلا فى إحدى الجامعات الخاصة على طريق الإسماعيلية، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة. View this post on Instagram تم تأجيل حفل تخرج كلية اداب جامعة الاسكندرية من يوم 29 سبتمبر الي يوم 1 اكتوبر A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Sep 28, 2019 at 4:12am
اقرأ المزيد
محمد رمضان

محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
محمد-رمضان (6)

شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
سمية درويش

سمية درويش: الألبوم الجديد سيكون نقلة جديدة في حياتي

قالت الفنانة سمية درويش، إنها تفضل أغنية «نفسي يا ليل» الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، وذلك لروعة كلماتها ولحنها وتوزيعها، موضحة أنها لو تم طرحها من قبل أي فنان آخر كانت ستحبها بلا شك. وأضافت سمية لـ«التحرير»، أن أغنية متغيرة التي أصدرتها منذ فترة نالت إعجاب الكثيرين، لأنها كلماتها حزينة، فى حين أن أغنية «نفسي يا ليل» أضافت فرحة وطاقة إيجابية لكل من سمعها. وأكدت سمية أن من المقرر تصوير الأغنية كفيديو كليب في وقت قريب جدًا، بالإضافة إلى أن أغاني الألبوم الجديد سيتم عرضها بفكرة جديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم-الطيب-والشرس-واللعوب.

2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

قبل عرضه بالجونة|كواليس تصوير فيلم «الفارس والأميرة»

«الفارس والأميرة» أحد الأفلام العربية المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق بعد غد الخميس، ويعد هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر، وقد أخذ أبطال الفيلم يروجون للعمل قبل عرضه فى «الجونة» بنشر كواليس التسجيل عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وأيضا الصفحة الرسمية للفيلم.
تامر حسنى

نصيحة تامر حسني لأحد معجبيه: أنا كمان اشتغلت في فندق

وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى أحد معجبيه التقط معه صورة قبل أحيائه حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة. ونشر "تامر" صورة له مع الشا عبر "فيسبوك"، معلّقا: "الشاب الجميل ده شافني داخل أغني في فرح وقفني وقالي أنا بشتغل ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوي بس أول ما شفتك فرحت عشان بحبك جدا، وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح، وقالي أنا اسمي محمود، كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل أغني، المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض، وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عينيك هكلمك هنا".
اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]