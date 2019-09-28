رياضة

فايلر يستبعد قفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فايلر
فايلر
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي (قفشة) وحمدي فتحي، لاعبي المارد الأحمر من مواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض الثنائي تدريبات بدنية صباح اليوم تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، إذ جاء استبعاد لاعبي الأهلي تجنبًا لتعرضهما للإصابة، خاصة أن المباراة محسومة بشكل كبير للنادي الأهلي بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
وخاض كلا اللاعبين مرانا تأهيليا منذ قليل، بمقر إقامة الفريق بالإسكندرية بعد أن تم إبلاغهما بالاستبعاد من لقاء اليوم، ومن المنتظر أن يحصل إليو ديانج على الفرصة اليوم للمشاركة كلاعب أساسي بجوار عمرو السولية، بعد استبعاد حمدي فتحي. بينما من المرجح أن يكون وليد سليمان هو بديل قفشة أو سيتم الدفع برأسي حربة
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فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

قطار كلوب لا يتوقف.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج

تغلب نادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي فاينالدوم، اليوم السبت، على استاد برامال لين، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من "أدريان - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - فابينيو - فيرمينو - صلاح - ماني"، وفي المقابل بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "هندرسون - باشام - ستيفينز - بالدوك - إيجان - أوكونيل - فليك - أوليفر نوروود - لاندستروم - روبنسون - ماكبورني".
صالح-جمعة (2)

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يحقق

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة الاستهتار من جديد، بعدما تغيب اليوم السبت عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت الغيني، التي قادها شعيب شعيب، مدرب الأحمال، وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين من لقاء بطل غينيا الاستوائية، المقرر له اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهم «علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق»، باستثناء صالح جمعة الذي تغيب عن المران، إضافة إلى تغيبه أمس أيضًا، ولكن بإذن من الجهاز الفني.
حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الأهلى -واطلع برة (12)

رسميا.. الإعلان عن قميص الأهلي للموسم الجديد

أعلنت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية عن قميص النادي الأهلي الأساسي للموسم الجديد (2019- 2020) بشكل رسمي، بعدما نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو تكشف فيه عن القميص الجديد للمارد الأحمر، بمشاركة أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وظهر القميص بالدرجة المعتادة من اللون الأحمر لقميص الأهلي الأساسي، وكانت صورة مسربة قد كشفت في وقت سابق عن القميصين الثاني والثالث للأهلي، إذ سيأخذ القميص الثاني اللون الأسود، والثالث اللون اللبني.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

إكرامي ووحيد في التشكيل المتوقع للأهلي ضد كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
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الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.
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الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بعثة الأهلي في السفر إلى غينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء في ما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة المرتقبة مباشرة.
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