فايلر يستبعد قفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فايلر

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي (قفشة) وحمدي فتحي، لاعبي المارد الأحمر من مواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض الثنائي تدريبات بدنية صباح اليوم تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، إذ جاء استبعاد لاعبي الأهلي تجنبًا لتعرضهما للإصابة، خاصة أن المباراة محسومة بشكل كبير للنادي الأهلي بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وخاض كلا اللاعبين مرانا تأهيليا منذ قليل، بمقر إقامة الفريق بالإسكندرية بعد أن تم إبلاغهما بالاستبعاد من لقاء اليوم، ومن المنتظر أن يحصل إليو ديانج على الفرصة اليوم للمشاركة كلاعب أساسي بجوار عمرو السولية، بعد استبعاد حمدي فتحي. بينما من المرجح أن يكون وليد سليمان هو بديل قفشة أو سيتم الدفع برأسي حربة

وخاض كلا اللاعبين مرانا تأهيليا منذ قليل، بمقر إقامة الفريق بالإسكندرية بعد أن تم إبلاغهما بالاستبعاد من لقاء اليوم، ومن المنتظر أن يحصل إليو ديانج على الفرصة اليوم للمشاركة كلاعب أساسي بجوار عمرو السولية، بعد استبعاد حمدي فتحي.



بينما من المرجح أن يكون وليد سليمان هو بديل قفشة أو سيتم الدفع برأسي حربة أحدهما متأخر مثل صلاح محسن، والآخر متقدم وهو وليد أزارو.



ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان، وأيضًا الفوز في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) على سموحة بهدف دون رد.

