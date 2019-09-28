جريمة

تقرير طبي يكشف أسباب وفاة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أفاد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي، الصادر بتاريخ اليوم السبت من مستشفى المنصورة الدولي، أن سبب وفاة الطفلة "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها بحرقها في أعضائها التناسلية ادعاء تبولها اللاإرادي من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية وخضوعها لبتر في القدم اليسرى بسبب التعذيب، تأثر حالتها الصحية بالحروق نارية شديدة في جسدها، حسب الفحص التشريحي للجثمان ما أدى إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
وطلبت المستشفى، في تقريرها الموجه إلى نيابة شربين، حصلت "التحرير" على نسخة منه، الموافاة بتفاصيل الواقعة حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي بخصوص الطفلة. في السياق ذاته، أكدت مستشفى شربين العام إصابة الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، بحروق خطيرة قديمة وحديثة
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 33 سودانيًا في حادث انقلاب أتوبيس جنوب أسوان

وقع صباح اليوم على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولى جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب أتوبيس ركاب يقل عدد من المسافرين إلى دولة السودان عبر الطريق البرى الدولى "أرقين - حلفا"، ما أسفر عن إصابة 33 راكبا جميعهم يحملون جنسيات سودانية. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وكان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 175، وهرعت على الفور 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.
حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
ضرب-ولكمات-بالايدى (2)

35 غرزة.. ولي أمر يقطع وجه مدير مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة تحسين الصحة الابتدائية الكائنة بمنطقة الرأس السوداء شرق مدينة الإسكندرية، قيام ولي أمر أحد التلاميذ باقتحام المدرسة والتعدي على المعلمين، فضلا عن اعتدائه على مدير المدرسة مستخدمًا سلاح أبيض "مطواه" وتسبب في إصابته وأحدث به إصابات بالغة وفر هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المنتزه التعليمية يفيد بوقوع حادث اعتداء من جانب أحد أولياء الأمور على مدير المدرسة والذي تم نقله لأحد المستشفيات لعلاج الجروح التي تعرض لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
شهيد القوات المسلحة

جنازة شهيد سيناء تتحول لمظاهرة ضد الإخوان بالشرقية

«اليهود أرحم منهم.. منهم لله أعداء الوطن».. عبارة خرجت صادقة على لسان المئات من أهالي بندر مركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وهم يشيعون جثمان فقيدهم الشهيد المجند «محمد أحمد زين الدين»، والذي راح ضحية هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» بمنطقة «بئر العبد» الواقعة بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مُجندين وإصابة ضابط من رجال القوات المسلحة، فيما علت أيدي المُشيعون في الجنازة تناجي الله بأن ينتقم من أعضاء الجماعة الإرهابية، قائلين: «ربنا ينتقم من الإخوان».
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حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
الطفلة ريهام ضحية عنف اسري (4)

«خلع أظافر وكي بالنار».. شقيقة «جنة» ضحية جديدة لـ«الجدة الشريرة»

استقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، وحررت أسرتها محضرًا بالواقعة في قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، واتهم محمد سمير، كفيف، والد الطفلتين، خالهم وجدتهم بتعذيبهما، إذ تعدى الخال جنسيا عليهما وحرقتهم الجدة في أعضائهم التناسلية لتشويهها وإخفاء آثار الاغتصاب مع حبسهم وتجويعهما، بعلم والدتهما.
حبس-متهمه

تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
كلب

كلب طبيب بيطري يعقر رأس طفلة في ميت سلسيل بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لضبط طبيب بيطري هرب بكلب شرس عقر رأس طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من مدينة ميت سلسيل، الأربعاء الماضي، وذلك في أثناء لهوها أمام المنزل، في حي سيدي مجاهد. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة ميت سلسيل، بوصول طفلة تدعى "آلاء إبراهيم حجاج"، بادّعاء عقر كلب لها، إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
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