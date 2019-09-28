تقرير طبي يكشف أسباب وفاة «جنة» ضحية تعذيب جدتها
تحرير:رانيا الديداموني
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
جثة - أرشيفية
أفاد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي، الصادر بتاريخ اليوم السبت من مستشفى المنصورة الدولي، أن سبب وفاة الطفلة "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها بحرقها في أعضائها التناسلية ادعاء تبولها اللاإرادي من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية وخضوعها لبتر في القدم اليسرى بسبب التعذيب، تأثر حالتها الصحية بالحروق نارية شديدة في جسدها، حسب الفحص التشريحي للجثمان ما أدى إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
وطلبت المستشفى، في تقريرها الموجه إلى نيابة شربين، حصلت "التحرير" على نسخة منه، الموافاة بتفاصيل الواقعة حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي بخصوص الطفلة.
في السياق ذاته، أكدت مستشفى شربين العام إصابة الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، بحروق خطيرة قديمة وحديثة
وطلبت المستشفى، في تقريرها الموجه إلى نيابة شربين، حصلت "التحرير" على نسخة منه، الموافاة بتفاصيل الواقعة حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي بخصوص الطفلة.
في السياق ذاته، أكدت مستشفى شربين العام إصابة الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، والصدر.
وتبين من التحقيقات، أن الطفلتين من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وتعرضتا لأقسى أنواع التعذيب.
وتبين إصابة "أماني"، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، بحروق خطيرة وقروح في أعضائها التناسلية وحروق متفرقة على الظهر والبطن والذراعين، واتهمت جدتها "صفاء"، والدة أمها، أنها عذبتها باستخدام "بنسة" تخلع بها أظافر يدها وأظافر قدمها، وتقرصها بها في مواضع العفة والصدر وأماكن حساسة من جسدها، كما أكدت الطفلة أن جدتها أحرقتها بآلة حادة على أعضائها التناسلية مثل شقيقتها "جنة".