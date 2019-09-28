تقرير طبي يكشف أسباب وفاة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

جثة - أرشيفية

أفاد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي، الصادر بتاريخ اليوم السبت من مستشفى المنصورة الدولي، أن سبب وفاة الطفلة "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها بحرقها في أعضائها التناسلية ادعاء تبولها اللاإرادي من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية وخضوعها لبتر في القدم اليسرى بسبب التعذيب، تأثر حالتها الصحية بالحروق نارية شديدة في جسدها، حسب الفحص التشريحي للجثمان ما أدى إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

وطلبت المستشفى، في تقريرها الموجه إلى نيابة شربين، حصلت "التحرير" على نسخة منه، الموافاة بتفاصيل الواقعة حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي بخصوص الطفلة. في السياق ذاته، أكدت مستشفى شربين العام إصابة الطفلة "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، بحروق خطيرة قديمة وحديثة