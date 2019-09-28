قطار كلوب لا يتوقف.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

ليفربول - شيفيلد

تغلب نادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي فاينالدوم، اليوم السبت، على استاد برامال لين، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من "أدريان - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - فابينيو - فيرمينو - صلاح - ماني"، وفي المقابل بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "هندرسون - باشام - ستيفينز - بالدوك - إيجان - أوكونيل - فليك - أوليفر نوروود - لاندستروم - روبنسون - ماكبورني".

وبتلك النتيجة رفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، رصيده للنقطة 21، جمعها من 7 انتصارات، سجل 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة، علمًا بأنه سيلعب أمام إيفرتون اليوم. في المقابل ظل شيفيلد يونايتد بقيادة مدربه كريس وايلدر، في

وبتلك النتيجة رفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، رصيده للنقطة 21، جمعها من 7 انتصارات، سجل 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة، علمًا بأنه سيلعب أمام إيفرتون اليوم.



في المقابل ظل شيفيلد يونايتد بقيادة مدربه كريس وايلدر، في المركز العاشر، برصيد 8 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 3، وسجل الفريق 7 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها، بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وبيرنلي، السابع والثامن والتاسع على الترتيب.



ومن المقرر أن يستضيف ملعب أنفيلد معقل ليفربول، لقاء الفريق أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من عمر البريميرليج، بينما سيخرج شيفيلد يونايتد لمواجهة واتفورد على ملعب فيكارج رود.