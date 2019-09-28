رياضة

قطار كلوب لا يتوقف.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
ليفربول - شيفيلد
ليفربول - شيفيلد
تغلب نادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي فاينالدوم، اليوم السبت، على استاد برامال لين، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من "أدريان - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - فابينيو - فيرمينو - صلاح - ماني"، وفي المقابل بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "هندرسون - باشام - ستيفينز - بالدوك - إيجان - أوكونيل - فليك - أوليفر نوروود - لاندستروم - روبنسون - ماكبورني".
وبتلك النتيجة رفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، رصيده للنقطة 21، جمعها من 7 انتصارات، سجل 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة، علمًا بأنه سيلعب أمام إيفرتون اليوم. في المقابل ظل شيفيلد يونايتد بقيادة مدربه كريس وايلدر، في
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رينيه فايلر

فايلر يستبعد قفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي (قفشة) وحمدي فتحي، لاعبي المارد الأحمر من مواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض الثنائي تدريبات بدنية صباح اليوم تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، إذ جاء استبعاد لاعبي الأهلي تجنبًا لتعرضهما للإصابة، خاصة أن المباراة محسومة بشكل كبير للنادي الأهلي بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
صالح-جمعة (2)

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يحقق

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة الاستهتار من جديد، بعدما تغيب اليوم السبت عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت الغيني، التي قادها شعيب شعيب، مدرب الأحمال، وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين من لقاء بطل غينيا الاستوائية، المقرر له اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهم «علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق»، باستثناء صالح جمعة الذي تغيب عن المران، إضافة إلى تغيبه أمس أيضًا، ولكن بإذن من الجهاز الفني.
حسام-حسن (6)

عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ليفربول

ليفربول في ضيافة شيفيلد.. وإيفرتون يصطدم بالسيتي

يسير ليفربول المتصدر، ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، على كوكب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لكرة القدم لهذا الموسم، بينما تحاول باقي الأندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوض بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام. وابتعد ليفربول عن تشيلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الأخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو أن الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.
كلوب (2)

كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
هاري -كين (3)

كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".
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