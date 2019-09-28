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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح راضي، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي، إذ ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين. اقرأ أيضا| السيسي ينيب وزير الدفاع
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سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
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السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع ملف النظافة بنفسه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتوقيع بروتوكولين تعاون فى إدارة المخلفات والكهرباء، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.
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لقاء-السيسى -وترامب

السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
الرئيس-السيسى

كاتب سعودي: لن تجد رئيس دولة يتحدث بصدق مثل السيسي

أكد الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، أحبط وما زال يحبط الحملات الممنهجة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي استهدفت نشر الفوضى والإرهاب بها. وقال الحربي في مقال نشر له اليوم الثلاثاء بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر بخير" إن الرئيس السيسي أكد خلال مشاركته في جلسة "تجربة تقييم مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وجود دول تتبنى وتدعم الإرهاب، وتستخدمه في تدمير دولي أخرى، مثلما حدث في سوريا، وليبيا، وبلدان وسط أفريقيا، مشددا على أن الإرهاب اليوم يهدف الإضرار بالدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة وقوف الشعب في وجه الإرهاب، لأنه إذا لم يتصدى، فسوف يحكم الإرهابيون مصر.
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غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
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السيسي يطير إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة،
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