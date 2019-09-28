السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح راضي، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي، إذ ثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين. اقرأ أيضا| السيسي ينيب وزير الدفاع