السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.

إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظا على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.وأوضح راضي، أنه تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي، إذ