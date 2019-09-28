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السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظا على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.وأوضح راضي، أنه تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي، إذ
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سامح-شكري (1)

سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع ملف النظافة بنفسه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتوقيع بروتوكولين تعاون فى إدارة المخلفات والكهرباء، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مشروع المحروسة ضمن للأطفال بيئة حضارية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة النهضة بحي السلام الذي وفر حياة كريمة لأهالي سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وضمن لأطفالهم النشأة فى بيئة سكنية حضارية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي امتلك الإرادة السياسية، وكذا المتابعة الدؤوبة للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للأهالي. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة 1 و2، الذي يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
السيسي (1)

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. ورحب السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم: إيفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا، وينفريد ني أوكاي هاموند سفير جمهورية غانا، تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية، سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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