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سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

على هامش مشاركته في القمة 74 لاجتماعات الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية بعدد من نظرائه في روسيا وبوروندي وجنوب السودان وغلب على اللقاءات تناول قضية سد النهضة
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
وأشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وبحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، وشدد شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية
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اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع ملف النظافة بنفسه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتوقيع بروتوكولين تعاون فى إدارة المخلفات والكهرباء، أن الحكومة وكافة الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاته.
كمال-شاروبيم-محافظ-الدقهلية

استبعاد مديرة مدرسة«طفلة البوابة» بالدقهلية للتحقيق

أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استبعاد مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية في قرية كفر الدكروري التابعة لإدارة نبروه التعليمية، والتحقيق الفوري معه بمعرفة الشؤون القانونية، إثر سقوط البوابة الحديدية الخارجية للمدرسة على تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي الخميس الماضي، وإصابتها بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، ونُقلت من مستشفى نبروه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالتها الصحية واحتجزت بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة.
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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
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شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
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