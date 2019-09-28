سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تشييع جنازة شهيد «كمين تفاحة» في مسقط رأسه بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
جنازة شهيد_أرشيفية
جنازة شهيد_أرشيفية
شيع الآلاف من قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة الشهيد المجند أحمد محمد أيوب أبو الخير الزيني، 21 عامًا، والذي استشهد في العمل الإرهابي الذي استهدف كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، إذ ردد المشاركون في الجنازة هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، تحيا مصر». وأشارت والدة الشهيد إلى أنها تكلمت معه أمس قبل الهجوم بساعات للاطمئنان عليه، وأكد لها أنه سينهي خدمته العسكرية بعد 3 أشهر فقط.
وطالبت أسرته بالقصاص لنجلها، لتطهير البلاد من بؤر الإرهاب والعصابات المسلحة، التي تستهدف الآمنين، وسط زغاريد أهل القرية ودموع أمه. شهد تشييع الجنازة المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية
اقرأ المزيد
السيسي (5)

السيسي يوجه بالاستمرار في النهوض بصناعة الغزل والنسيج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، حيث يأتي ذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
دورات- المياه -في -مدارس -مطروح (1)

«الحمامات» تطيح بمدير مدرسة ثانوية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مدير مدرسة «الرحمانية» الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في العمل، بعدما كشفت زيارة مفاجئة للمحافظ، تفقد خلالها مجمع مدارس «الرحمانية» الموجود بالمنطقة، حيث تبين عدم الاهتمام بأعمال النظافة داخل الفصول المدرسية، وعدم نظافة دورات المياه داخل المدرسة، فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الموجودة بالمدرسة.
سامح-شكري (1)

سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]