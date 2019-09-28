تشييع جنازة شهيد «كمين تفاحة» في مسقط رأسه بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

جنازة شهيد_أرشيفية

شيع الآلاف من قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة الشهيد المجند أحمد محمد أيوب أبو الخير الزيني، 21 عامًا، والذي استشهد في العمل الإرهابي الذي استهدف كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، إذ ردد المشاركون في الجنازة هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، تحيا مصر». وأشارت والدة الشهيد إلى أنها تكلمت معه أمس قبل الهجوم بساعات للاطمئنان عليه، وأكد لها أنه سينهي خدمته العسكرية بعد 3 أشهر فقط.

وطالبت أسرته بالقصاص لنجلها، لتطهير البلاد من بؤر الإرهاب والعصابات المسلحة، التي تستهدف الآمنين، وسط زغاريد أهل القرية ودموع أمه. شهد تشييع الجنازة المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية