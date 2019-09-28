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«الحمامات» تطيح بمدير مدرسة ثانوية في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
حمامات مدرسة_أرشيفية
حمامات مدرسة_أرشيفية
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مدير مدرسة «الرحمانية» الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في العمل، بعدما كشفت زيارة مفاجئة للمحافظ، تفقد خلالها مجمع مدارس «الرحمانية» الموجود بالمنطقة، حيث تبين عدم الاهتمام بأعمال النظافة داخل الفصول المدرسية، وعدم نظافة دورات المياه داخل المدرسة، فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الموجودة بالمدرسة.
وأشار المحافظ، في بيانٍ له، إلى أنه لن يسمح بوجود أي مسئول مقصر ومهمل في عمله، مضيفًا: «سأقوم بنفسي بجولات مفاجئة على المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير اليوم الدراسي، وفي حال وجود أي تقصير فإن العقاب سيكون شديدا حيال المقصرين، وفقًا للقانون». كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته
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السيسي يوجه بالاستمرار في النهوض بصناعة الغزل والنسيج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، حيث يأتي ذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
جنازة-شهيد-صورة-ارشيفية

تشييع جنازة شهيد «كمين تفاحة» في مسقط رأسه بالدقهلية

شيع الآلاف من قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة الشهيد المجند أحمد محمد أيوب أبو الخير الزيني، 21 عامًا، والذي استشهد في العمل الإرهابي الذي استهدف كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، إذ ردد المشاركون في الجنازة هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، تحيا مصر». وأشارت والدة الشهيد إلى أنها تكلمت معه أمس قبل الهجوم بساعات للاطمئنان عليه، وأكد لها أنه سينهي خدمته العسكرية بعد 3 أشهر فقط.
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سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
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السيسي يوجه بسرعة الإصلاح الشامل لشركات قطاع الأعمال

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. من ناحية أخرى، قال راضي، إن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
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محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.
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«حلوى وبلالين» في بداية العام الدراسي بالشرقية (صور)

استقبلت مدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون طالب بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، في أول أيام العام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، وسط مظاهر بهجة حملت الاستعانة بالأغاني الوطنية خلال الإذاعة المدرسية في عدد من المدارس، وتوزيع الحلوى و«البلالين» على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس أخرى، فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة، لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة قد تتسبب حالات تسمم.
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766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
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«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.
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