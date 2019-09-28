«الحمامات» تطيح بمدير مدرسة ثانوية في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

حمامات مدرسة_أرشيفية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مدير مدرسة «الرحمانية» الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في العمل، بعدما كشفت زيارة مفاجئة للمحافظ، تفقد خلالها مجمع مدارس «الرحمانية» الموجود بالمنطقة، حيث تبين عدم الاهتمام بأعمال النظافة داخل الفصول المدرسية، وعدم نظافة دورات المياه داخل المدرسة، فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الموجودة بالمدرسة.

وأشار المحافظ، في بيانٍ له، إلى أنه لن يسمح بوجود أي مسئول مقصر ومهمل في عمله، مضيفًا: «سأقوم بنفسي بجولات مفاجئة على المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير اليوم الدراسي، وفي حال وجود أي تقصير فإن العقاب سيكون شديدا حيال المقصرين، وفقًا للقانون». كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته