رياضة

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
وواصل كلوب حديثه، قائلًا: «لم نتسرع ولم نأخذ المخاطر في اللحظة المناسبة، لكنهم كانوا دائما في المكان الذي نرغب في السيطرة فيه على الكرة، لست سعيدًا للغاية لكن كل شيء على ما يرام، كنا مركزين لأكثر من 90 دقيقة». واختتم المدير الفني لفريق ليفربول تصريحاته قائلًا: «كل الاحترام لفريق شيفيلد
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

قطار كلوب لا يتوقف.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج

تغلب نادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي فاينالدوم، اليوم السبت، على استاد برامال لين، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من "أدريان - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - فابينيو - فيرمينو - صلاح - ماني"، وفي المقابل بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "هندرسون - باشام - ستيفينز - بالدوك - إيجان - أوكونيل - فليك - أوليفر نوروود - لاندستروم - روبنسون - ماكبورني".
رينيه فايلر

فايلر يستبعد قفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي (قفشة) وحمدي فتحي، لاعبي المارد الأحمر من مواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض الثنائي تدريبات بدنية صباح اليوم تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، إذ جاء استبعاد لاعبي الأهلي تجنبًا لتعرضهما للإصابة، خاصة أن المباراة محسومة بشكل كبير للنادي الأهلي بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
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ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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