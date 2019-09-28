كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

يورجن كلوب

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».

وواصل كلوب حديثه، قائلًا: «لم نتسرع ولم نأخذ المخاطر في اللحظة المناسبة، لكنهم كانوا دائما في المكان الذي نرغب في السيطرة فيه على الكرة، لست سعيدًا للغاية لكن كل شيء على ما يرام، كنا مركزين لأكثر من 90 دقيقة». واختتم المدير الفني لفريق ليفربول تصريحاته قائلًا: «كل الاحترام لفريق شيفيلد