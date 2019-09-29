العسل يعيد شعرك إلى طبيعته.. جربي هذه الماسكات

إضافة الموز إلى العسل لعمل قناع يساعد في تخفيف حكة فروة الرأس، ولهذا يمكنك استخدام نصف كوب من العسل مع موزتين ونصف كوب زيت زيتون، ومزج جميع المكونات في الخلاط

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

ماسكات الشعر

استخدم العسل لآلاف السنين في الأغراض الطبية وكمحلٍّ طبيعي، وبسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والخواص المضادة للأكسدة، فقد كان علاجا جيدا للأمراض، بدءًا من شفاء الجروح وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتهدئة التهاب الحلق وتحسين المشكلات الجلدية. ومثلما العسل مفيدة للوقاية من الأمراض، له نفس الأهمية في تغذية الشعر وترطيبه، ولهذا عليك إلقاء نظرة على فوائد استخدام العسل كقناع للشعر، كما عليك معرفة أبسط الطرق التي يمكنك من خلال صنع القناع الطبيعي المفيد لشعرك وفقا لما ذكره موقع Healthline.

فوائد استخدام العسل في قناع الشعر بداخل العسل خصائص علاجية تجعله مرطبا جيدا للشعر الجاف ويحافظ على فروة الرأس، كما أنه يقلل من تساقط الشعر، ويعيد إليه اللمعان، والنعومة. نظرًا لأنك تترك قناع العسل على شعرك لفترة أطول من الوقت، فقد يشجع على التئام وتغذية وإصلاح أكثر كثافة. كيفية صنع قناع العسل للشعر؟ هناك