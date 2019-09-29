العسل يعيد شعرك إلى طبيعته.. جربي هذه الماسكات

إضافة الموز إلى العسل لعمل قناع يساعد في تخفيف حكة فروة الرأس، ولهذا يمكنك استخدام نصف كوب من العسل مع موزتين ونصف كوب زيت زيتون، ومزج جميع المكونات في الخلاط
استخدم العسل لآلاف السنين في الأغراض الطبية وكمحلٍّ طبيعي، وبسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والخواص المضادة للأكسدة، فقد كان علاجا جيدا للأمراض، بدءًا من شفاء الجروح وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتهدئة التهاب الحلق وتحسين المشكلات الجلدية.
ومثلما العسل مفيدة للوقاية من الأمراض، له نفس الأهمية في تغذية الشعر وترطيبه، ولهذا عليك إلقاء نظرة على فوائد استخدام العسل كقناع للشعر، كما عليك معرفة أبسط الطرق التي يمكنك من خلال صنع القناع الطبيعي المفيد لشعرك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
فوائد استخدام العسل في قناع الشعر
بداخل العسل خصائص علاجية تجعله مرطبا جيدا للشعر الجاف ويحافظ على فروة الرأس، كما أنه يقلل من تساقط الشعر، ويعيد إليه اللمعان، والنعومة.
نظرًا لأنك تترك قناع العسل على شعرك لفترة أطول من الوقت، فقد يشجع على التئام وتغذية وإصلاح أكثر كثافة.
كيفية صنع قناع العسل للشعر؟
هناك
فوائد استخدام العسل في قناع الشعر
بداخل العسل خصائص علاجية تجعله مرطبا جيدا للشعر الجاف ويحافظ على فروة الرأس، كما أنه يقلل من تساقط الشعر، ويعيد إليه اللمعان، والنعومة.
نظرًا لأنك تترك قناع العسل على شعرك لفترة أطول من الوقت، فقد يشجع على التئام وتغذية وإصلاح أكثر كثافة.
كيفية صنع قناع العسل للشعر؟
هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك استخدامها لصنع قناع العسل للشعر، وكل واحد على حسب حالة شعرك وما تحتاجين إليه حقا.. كالآتي:
لتطهير فروة الرأس.. استخدم هذا القناع
المكونات الرئيسة لهذا القناع هي العسل والزبادي وزيت جوز الهند، حيث يمكن للبروتين في اللبن أن ينظف فروة رأسك ويقوي شعرك، كما يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على ترطيب وتنعيم شعرك.
اخلط 3 ملاعق كبيرة من العسل مع 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم يسخنان معا في الميكروويف لمدة 15 ثانية، وبعد أن يبردا يمكن إضافة الزبادي وامزجه جيدا.
دلك بهذا الخليط فروة رأسك، ثم ضع غطاء على شعرك واتركه لمدة 30 دقيقة، وبعدها اشطف الشعر جيدا بالشامبو.
مسكن لحكة فروة الرأس
إضافة الموز إلى العسل لعمل قناع يساعد في تخفيف حكة فروة الرأس، ولهذا يمكنك استخدام نصف كوب من العسل مع موزتين ونصف كوب زيت زيتون، ومزج جميع المكونات في الخلاط حتى الحصول على مهروس يشبه العصير.
هذا المهروس يمكن وضع القليل منه على الفروة والتدليك بحركات دائرية ثم وضع غطاء لمدة 10 دقيقة وشطف الشعر جيدا بعدها.
قناع تقوية الشعر
إلى جانب العسل، يمكنك إضافة البيض وزيت جوز الهند، حيث يمكن أن يساعد المحتوى العالي البروتين في البيض على تقوية شعرك، مما يجعله أقل عرضة للكسر والأضرار الناجمة عن الحرارة، كما يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على تليين وترطيب شعرك.
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كل ما عليك استخدامه هو 2 ملعقة كبيرة من العسل، ونفس المقدار من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى بيضة واحدة مخفوقة، وفي البداية من المهم مزج الزيت مع العسل، ثم إضافة البيضة.
اترك القناع على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسل شعرك جيدًا باستخدام ماء فاتر أو بارد لإزالة جميع المكونات.
هل هناك أي مخاطر بخصوص استخدام الماسكات السابقة؟
ما لم تكن لديك حساسية من العسل أو الزيوت التي تستخدم، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ففي الغالب ليس هناك مخاطر مرتبطة بمكونات ماسك الشعر.
إذا كنت تقوم بتسخين العسل والزيت في الميكروويف أولا، فتأكد من عدم تسخينه بشكل زائد، كما عليك تجنب استخدام إصبعك لاختبار درجة حرارة خليط قناع الشعر مباشرة لكي لا تحدث حروق.
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لا تستخدم قناع شعر العسل على شعرك وفروة رأسك إذا كان الخليط حارًّا للغاية، وذلك لأنه قد يحرق فروة الرأس، فمن المهم أن يصبح دافئا قبل وضعه على الشعر.
إذا كان شعرك جافًا، استخدم قناع شعر العسل عدة مرات في الأسبوع، أما إذا كان شعرك دهنيا، فاستخدمه مرة واحدة في الأسبوع.