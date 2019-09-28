رياضة

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
يوفنتوس
يوفنتوس
حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
بداية المباراة جاءت هادئة، وشهدت الدقيقة السابعة أول تهديد حقيقي، بعد تسديدة من كريستيانو رونالدو، تصدى لها بيريشا حارس سبال، الذي عاد وتصدى ببراعة لتسديدة النجم البرتغالي في الدقيقة 19. حارس سبال واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة ديبالا، الذي تلاعب بمدافعي الضيوف، وأطلق صاروخية تصدى لها بريشا، الذي أنقذ
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يورجن كلوب

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

قطار كلوب لا يتوقف.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج

تغلب نادي ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي فاينالدوم، اليوم السبت، على استاد برامال لين، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من "أدريان - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - فاينالدوم - هندرسون - فابينيو - فيرمينو - صلاح - ماني"، وفي المقابل بدأ شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "هندرسون - باشام - ستيفينز - بالدوك - إيجان - أوكونيل - فليك - أوليفر نوروود - لاندستروم - روبنسون - ماكبورني".
رينيه فايلر

فايلر يستبعد قفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي (قفشة) وحمدي فتحي، لاعبي المارد الأحمر من مواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاض الثنائي تدريبات بدنية صباح اليوم تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، إذ جاء استبعاد لاعبي الأهلي تجنبًا لتعرضهما للإصابة، خاصة أن المباراة محسومة بشكل كبير للنادي الأهلي بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
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انتر ميلان‎

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
رونالدو - ميسي

رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
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