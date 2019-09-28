يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

يوفنتوس

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.

بداية المباراة جاءت هادئة، وشهدت الدقيقة السابعة أول تهديد حقيقي، بعد تسديدة من كريستيانو رونالدو، تصدى لها بيريشا حارس سبال، الذي عاد وتصدى ببراعة لتسديدة النجم البرتغالي في الدقيقة 19. حارس سبال واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة ديبالا، الذي تلاعب بمدافعي الضيوف، وأطلق صاروخية تصدى لها بريشا، الذي أنقذ